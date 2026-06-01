"Улице и тргове у Српској назвати по српским генералима и борцима"

01.06.2026 10:49

Застава Републике Српске
Борачка организација Републике Српске подржава све иницијативе којима ће се величати лик и дјело српских ратника, посебно генерала који су водили Војску Републике Српске, а један од њих је и генерал Момир Талић, рекао је Срни предсједник Предсједништва БОРС-а Милован Гагић.

Говорећи о инцијативи лидера СНСД-а Милорада Додика да се по Талићу назове трг у Бањалуци, гдје се налази централни споменик погинулим борцима ВРС, Гагић је истакао да је то овај генерал заслужио, те додао да у Српској улице и тргови треба да носе имена свих који су заслужни за одбрану Републике Српске.

"Генерал Талић био је командант Првог крајишког корпуса ВРС и од првог до посљедњег дана био је на командном мјесту у ВРС", подсјетио је Гагић.

Генерал Момир Талић именован је 26. јула 1991. године на дужност начелника штаба Петог корпуса ЈНА, који је касније прерастао у Први крајишки корпус.

Дао је изузетан допринос у пробијању коридора и спајању западне и источне територије Републике Српске. За војне заслуге, генерал Талић одликован је Орденом Немањића, највећим војним одликовањем Републике Српске.

Генерал Момир Талић умро је 28. маја 2003. године на Војномедицинској академији у Београду.

