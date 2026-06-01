Цицовић: Не смије доћи нови "Шмит", прекинути праксу бонских овлаштења

Шеф Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић сматра да након одласка нелегалног и нелегитимног Кристијана Шмита не смије доћи нови "Шмит" нити се смије наставити пракса бонских овлаштења као инструмента политичког управљања БиХ.
Цицовић је истакао да је суштинско питање да ли ће БиХ наставити да живи у систему трајног међународног протектората или ће коначно преузети пуну одговорност за сопствену будућност, у складу са Дејтонским мировним споразумом, преноси Срна.
"Уколико постоји процјена такозване међународне заједнице, а прије свега САД, Русије и Кине, да институција високог представника у прелазном периоду још треба да постоји, њена улога мора да буде сведена искључиво на оквире дефинисане Анексом 10 Дејтонског мировног споразума", навео је Цицовић за Срну.
Он је објаснио да то значи да високи представник у том случају може да служи само као помоћ у координацији и праћењу спровођења цивилног дијела мировног уговора, без наметања закона, мијењања уставног поретка и политичког одлучивања у име демократски изабраних институција.
"Такав прелазни период треба да има јасан циљ - потпуно затварање Канцеларије високог представника и преношење пуне политичке одговорности на институције БиХ, њене ентитете и конститутивне народе", нагласио је Цицовић.
Он сматра да је истовремено неопходно покренути свеобухватан процес уставне и правне ревизије како би се утврдило која су рјешења настала политичким договором домаћих актера, а која су резултат наметнутих интервенција током претходних деценија окупационе управе.
"Сва наметнута рјешења која немају одржив демократски и уставни легитимитет потребно је укинути или преиспитати кроз институционални дијалог и, гдје је то потребно, замијенити новим рјешењима која ће бити резултат договора два ентитета и три конститутивна народа", навео је Цицовић.
Он је истакао да Република Српска не може да прихвати било какво наметање закона о "државној имовини" које не произилази из Устава БиХ и договора домаћих политичких представника.
"За Републику Српску питање имовине није само правно или економско, већ и питање стварног садржаја уставних надлежности и положаја ентитета унутар дејтонске структуре БиХ", напоменуо је Цицовић.
Он је указао да би одузимање или преношење имовинских права путем наметнутих одлука значило суштинску промјену уставне равнотеже успостављене Дејтонским мировним споразумом.
"Република Српска, која би била лишена права да управља својом имовином, природним ресурсима, пољопривредним земљиштем, шумама и другим развојним потенцијалима, била би лишена и значајног дијела својих уставних капацитета. Као што наш народ једноставно каже - `нико не може да очекује да мирно пристанемо да останемо без своје куће и окућнице`", нагласио је Цицовић.
Према његовим ријечима, циљ тог свеобухватног процеса уставне и правне ревизије након Шмита није правна реваншизација нити поништавање било чијих права, већ успостављање трајно одрживог уставног поретка заснованог на легитимитету, сагласности и владавини права.
"БиХ уколико жели да се сачува, потребан је нови уставни консензус заснован на изворним дејтонским принципима. Потребна је заједица у којој ће Устав БиХ бити највиши правни акт и у којој ће институције функционисати на основу јасно дефинисаних надлежности, а не на основу привремених политичких интервенција и ванредних механизама", навео је Цицовић.
Он је нагласио да само таква БиХ може бити стабилна, демократска и одговорна за своју будућност, те истинска заједница два ентитета и три равноправна конститутивна народа.
"И само таква БиХ може затворити дејтонско поглавље међународног надзора и отворити поглавље пуне уставности, легитимитета и политичке одговорности домаћих институција", оцијенио је Цицовић.
