Logo
Large banner

Цицовић: Не смије доћи нови "Шмит", прекинути праксу бонских овлаштења

Аутор:

АТВ
01.06.2026 09:49

Коментари:

0
Кристијан Шмит поздравља окупљене новинаре у Бањалуци
Фото: ATV

Шеф Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић сматра да након одласка нелегалног и нелегитимног Кристијана Шмита не смије доћи нови "Шмит" нити се смије наставити пракса бонских овлаштења као инструмента политичког управљања БиХ.

Цицовић је истакао да је суштинско питање да ли ће БиХ наставити да живи у систему трајног међународног протектората или ће коначно преузети пуну одговорност за сопствену будућност, у складу са Дејтонским мировним споразумом, преноси Срна.

"Уколико постоји процјена такозване међународне заједнице, а прије свега САД, Русије и Кине, да институција високог представника у прелазном периоду још треба да постоји, њена улога мора да буде сведена искључиво на оквире дефинисане Анексом 10 Дејтонског мировног споразума", навео је Цицовић за Срну.

Он је објаснио да то значи да високи представник у том случају може да служи само као помоћ у координацији и праћењу спровођења цивилног дијела мировног уговора, без наметања закона, мијењања уставног поретка и политичког одлучивања у име демократски изабраних институција.

"Такав прелазни период треба да има јасан циљ - потпуно затварање Канцеларије високог представника и преношење пуне политичке одговорности на институције БиХ, њене ентитете и конститутивне народе", нагласио је Цицовић.

Он сматра да је истовремено неопходно покренути свеобухватан процес уставне и правне ревизије како би се утврдило која су рјешења настала политичким договором домаћих актера, а која су резултат наметнутих интервенција током претходних деценија окупационе управе.

"Сва наметнута рјешења која немају одржив демократски и уставни легитимитет потребно је укинути или преиспитати кроз институционални дијалог и, гдје је то потребно, замијенити новим рјешењима која ће бити резултат договора два ентитета и три конститутивна народа", навео је Цицовић.

Он је истакао да Република Српска не може да прихвати било какво наметање закона о "државној имовини" које не произилази из Устава БиХ и договора домаћих политичких представника.

"За Републику Српску питање имовине није само правно или економско, већ и питање стварног садржаја уставних надлежности и положаја ентитета унутар дејтонске структуре БиХ", напоменуо је Цицовић.

Он је указао да би одузимање или преношење имовинских права путем наметнутих одлука значило суштинску промјену уставне равнотеже успостављене Дејтонским мировним споразумом.

"Република Српска, која би била лишена права да управља својом имовином, природним ресурсима, пољопривредним земљиштем, шумама и другим развојним потенцијалима, била би лишена и значајног дијела својих уставних капацитета. Као што наш народ једноставно каже - `нико не може да очекује да мирно пристанемо да останемо без своје куће и окућнице`", нагласио је Цицовић.

Према његовим ријечима, циљ тог свеобухватног процеса уставне и правне ревизије након Шмита није правна реваншизација нити поништавање било чијих права, већ успостављање трајно одрживог уставног поретка заснованог на легитимитету, сагласности и владавини права.

"БиХ уколико жели да се сачува, потребан је нови уставни консензус заснован на изворним дејтонским принципима. Потребна је заједица у којој ће Устав БиХ бити највиши правни акт и у којој ће институције функционисати на основу јасно дефинисаних надлежности, а не на основу привремених политичких интервенција и ванредних механизама", навео је Цицовић.

Он је нагласио да само таква БиХ може бити стабилна, демократска и одговорна за своју будућност, те истинска заједница два ентитета и три равноправна конститутивна народа.

"И само таква БиХ може затворити дејтонско поглавље међународног надзора и отворити поглавље пуне уставности, легитимитета и политичке одговорности домаћих институција", оцијенио је Цицовић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Млађен Цицовић

Кристијан Шмит

Бивши високи представник

Бонска овлаштења

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

стручњак за међународне односе

Република Српска

Калужа за АТВ: Политике Републике Српске могу се чути у Вашингтону, Москви и Пекингу

2 ч

6
министар просвјете и културе

Република Српска

Влада улаже 4 милиона КМ у проширење продуженог боравка: Рјешење за 800 ученика у Бањалуци

3 ч

0
Саво Минић

Република Српска

Минић и Стевановић са представницима "Шандонга" и на градилишту ауто-пута

3 ч

0
Српска богатија за 23 бебе

Република Српска

Српска богатија за 23 бебе

4 ч

1

  • Најновије

11

15

Инспекција открила бактерије у сладоледу: Више од 33 одсто узорака неисправно

11

11

Иран се огласио након напада на Кувајт: Законита самоодбрана

11

04

Ухапшено 8 возача због вожње под дејством алкохола

11

01

Због овога вам стижу већи рачуни за струју: Мајстор објаснио који уређаји највише троше

10

49

"Улице и тргове у Српској назвати по српским генералима и борцима"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner