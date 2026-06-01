Језива трагедија: Држављанин БиХ погинуо код Марибора, возио у супротном смјеру!

Држављанин БиХ погинуо је у ноћи са суботе на недјељу недалеко од Марибора након вожње у супротном смјеру.
Како преносе словеначки медији, 29-годишњи возач, држављанин БиХ, возио је ауто-путем А1 према Марибору у погрешном смјеру. Ударио је у путнички аутомобил у којем су се налазиле двије особе.
На лицу мјесту погинули возач из БиХ и 39-годишња сапутница из другог возила.
Несрећа са смртним исходом догодила се на подручју Сливнице код Марибора.
Како медији преносе, негдје око 00.30 часова, 29-годишњи возач путничког аутомобила возио је ауто-путем А1 према Марибору у супротном смјеру од дозвољеног и сударио се са аутомобилом у којем су били возач и сапутница. Они су ишли регуларно, својом траком и долазили су из правца Марибора према чвору Сливница.
У судару су на лицу мјесту погинули држављанин БиХ, који је имао пријављено боравиште на подручју ПУ Марибор, и сапутница из другог возила, 39-годишњакиња из околине Словенске Бистрице. Возач (38) другог аутомобила лакше је повријеђен. Због посљедица несреће оштећена су још четири возила. Око 5.15 часова ауто-пут на том дијелу поново је отворен за саобраћај.
Ово је четврта саобраћајна несрећа са смртним исходом ове године на подручју ПУ Марибор.
