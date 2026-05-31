Осмогодишње дијете из Њемачке задобило је тешке повреде опасне по живот након пада с моста изнад ријеке Соче у близини Кобарида у Словенији.
Несрећа се догодила у суботу, 30. маја, док је њемачка породица пјешачила стазом од слапа Козјак према једном од кампова у том подручју.
Према информацијама Полицијске управе Нова Горица, дјечак се неколико метара прије краја моста спотакао и пао, након чега се сурвао низ шест метара високу стрмину на каменито подручје испод моста.
Повријеђеном дјетету прво су помоћ пружили припадници Горске службе спасавања Толмин, а потом је хеликоптером Полицијске ваздушне јединице пребачено на лијечење у Универзитетски клинички центар у Љубљани, јавља РТВСЛО.
Љекари су потврдили да је дјечак задобио тешке тјелесне повреде и да се налази у животној опасности.
Полиција је обавила увиђај и утврдила да нема елемената који би указивали на одговорност других особа. Мост с којег је дијете пало дуг је 51,2 метра, а заштитна ограда висока је један метар и састоји се од три челичне сајле.
