Logo
Large banner

Отац и мајка гледали ужас: Д‌јечак (8) се спотакао и пао с моста

31.05.2026 16:52

Коментари:

0
Отац и мајка гледали ужас: Д‌јечак (8) се спотакао и пао с моста
Фото: Tanjug/AP/dpa/Christoph Reichwein

Осмогодишње дијете из Њемачке задобило је тешке повреде опасне по живот након пада с моста изнад ријеке Соче у близини Кобарида у Словенији.

Несрећа се догодила у суботу, 30. маја, док је њемачка породица пјешачила стазом од слапа Козјак према једном од кампова у том подручју.

Према информацијама Полицијске управе Нова Горица, д‌јечак се неколико метара прије краја моста спотакао и пао, након чега се сурвао низ шест метара високу стрмину на каменито подручје испод моста.

Повријеђеном д‌јетету прво су помоћ пружили припадници Горске службе спасавања Толмин, а потом је хеликоптером Полицијске ваздушне јединице пребачено на лијечење у Универзитетски клинички центар у Љубљани, јавља РТВСЛО.

Љекари су потврдили да је д‌јечак задобио тешке тјелесне повреде и да се налази у животној опасности.

Полиција је обавила увиђај и утврдила да нема елемената који би указивали на одговорност других особа. Мост с којег је дијете пало дуг је 51,2 метра, а заштитна ограда висока је један метар и састоји се од три челичне сајле.

Подијели:

Тагови :

Словенија

несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Партизан - Жалгирис утакмица Евролиге

Кошарка

Партизан прихватио да иде у Дубаи, финале почиње 4. јуна

6 мин

0
piće u ledu hladno rashlađivanje

Савјети

Уз овај једноставан трик охладите пиће за само неколико минута

8 мин

0
Прослављена крсна слава манастира у Сасама

Друштво

Прослављена крсна слава Манастира Свете Тројице у Сасама

15 мин

0
Небески скок младе Бањалучанке на WTA листи

Тенис

Небески скок младе Бањалучанке на WTA листи

31 мин

0

Више из рубрике

Море

Регион

Море у Хрватској препуно медуза, могу да изазову болне опекотине и отицање коже

6 ч

0
Хрватски аутобуски превозници очајни: "Никад није било овако лоше"

Регион

Хрватски аутобуски превозници очајни: "Никад није било овако лоше"

6 ч

0
Тешка несрећа у Црној Гори, погинуле двије особе

Регион

Тешка несрећа у Црној Гори, погинуле двије особе

1 д

0
Сплит

Регион

Цијене смјештаја на Јадрану поново експлодирале

1 д

0

  • Најновије

16

52

Отац и мајка гледали ужас: Д‌јечак (8) се спотакао и пао с моста

16

46

Партизан прихватио да иде у Дубаи, финале почиње 4. јуна

16

44

Уз овај једноставан трик охладите пиће за само неколико минута

16

37

Прослављена крсна слава Манастира Свете Тројице у Сасама

16

21

Небески скок младе Бањалучанке на WTA листи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner