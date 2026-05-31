Уз овај једноставан трик охладите пиће за само неколико минута

Аутор:

АТВ
31.05.2026 16:44

Фото: Pexel/ Marcus Queiroga Silva

Ако сте заборавили ставити сок, пиво или неко друго пиће у фрижидер, постоји једноставан начин да га расхладите за свега неколико минута.

Све што вам је потребно су лед, вода, со и већа посуда или канта. У посуду прво сипајте хладну воду, затим додајте лед, а потом неколико кашика соли. Со помаже да се температура воде брже спусти, што убрзава процес хлађења пића.

Након тога добро промијешајте смјесу и ставите боцу или лименку у припремљену канту. Већ након неколико минута пиће ће бити примјетно хладније и спремно за послуживање. Овај једноставан трик посебно је користан када вам је потребно брзо хлађење без чекања да фрижидер обави посао.

Такође, осим ове методе, постоји још један брз трик који може додатно убрзати хлађење пића. Боца или лименка могу се умотати у мокар папирни убрус или крпу, а затим ставити у замрзивач на неколико минута. Испаравање воде и ниска температура у замрзивачу заједно помажу да се пиће брже охлади него када би само стајало унутра, пише Кликс

Важно је само обратити пажњу да пиће не остане предуго у замрзивачу како не би дошло до замрзавања и евентуалног пуцања амбалаже.

