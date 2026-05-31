Гориво у Европи наставља да поскупљује

Аутор:АТВ
У априлу ове године цијене горива и мазива у Европској унији порасле су за 20,8 одсто у односу на исти мјесец 2025. године, показују нови подаци Евростата (Eurostat).
То представља наставак раста цијена горива након повећања од 12,9 одсто, забиљеженог у марту у поређењу са истим мјесецом претходне године.
До фебруара 2026. године цијене горива и мазива углавном су биле у паду, како на нивоу просјека Европске уније, тако и у већини држава чланица.
Међутим, након почетка рата у Ирану, 28. фебруара, цијене горива почеле су нагло да расту пратећи раст цијене нафте. Цијена нафте порасла је због затварања Хормушког мореуза, којим пролази 20 одсто свјетске нафте, али и због напада на енергетска постројења на Блиском истоку.
Како показују подаци Евростата, у априлу су цијене порасле у свим земљама Европске уније, а у чак 15 држава раст је премашио 20 одсто.
Највећа поскупљења забиљежена су у Луксембургу (+33,8 одсто), Француској и Шведској (по +29,3 одсто), Латвији (+28,1 одсто) и Бугарској (+27,8 одсто).
Најмањи раст цијена евидентиран је у Мађарској (+1,5 одсто), Пољској (+8,8 одсто) и Италији (+12,9 одсто).
Посматрано по врстама горива, у априлу 2026. године цијене дизела у Европској унији биле су више за 33,7 одсто, док су цијене бензина порасле за 13,6 одсто у односу на април 2025. године.
У марту 2026. раст цијена износио је 19,8 одсто за дизел и 9,4 одсто за бензин.
На мјесечном нивоу, у поређењу са мартом 2026. године, потрошачи у Европској унији су у априлу плаћали дизел у просјеку 7,9 одсто скупље, док је бензин поскупио за 2,4 одсто.
У марту је, у односу на претходни мјесец, цијена дизела порасла за 19,1 одсто, а бензина за 10,6 одсто.
Између марта и априла 2026. године цијене дизела повећане су у свим земљама Европске уније. Највећи раст забиљежен је у Словенији (+23,5 одсто), Бугарској (+19,5 одсто) и Кипру (+18 одсто), док су најмања поскупљења регистрована у Пољској (+1,9 одсто), Румунији (+2,3 одсто) и Мађарској (+2,6 одсто).
Када је ријеч о бензину, у 23 државе чланице Европске уније забиљежен је раст цијена у априлу у односу на март 2026. године.
Поскупљења су се кретала од 12,9 одсто у Словенији до 1,3 одсто у Ирској. С друге стране, три земље су забиљежиле пад цијена бензина у односу на претходни мјесец: Румунија (-1,2 одсто), Шпанија (-4,6 одсто) и Пољска (-6,1 одсто).
Укупни подаци показују да је током прољећа 2026. године дошло до значајног убрзања раста цијена горива широм Европске уније, при чему је дизел забиљежио знатно већи раст цијена од бензина.
