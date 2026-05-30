Елек: Остају најповољније цијене руског гаса за Српску

Република Српска ће и даље добијати руски гас по најповољнијим цијенама, а у Русији су показали интерес за улагање у гасне електране, рекао је генерални директор "Сарајево-гаса" из Источног Сарајева Недељко Елек након састанка са руководством руске компаније "Гаспром" у Санкт Петрбургу.
Елек је појаснио да уговор више није упитан и да ће бити дугорочан, те да је руководство "Гаспрома" исказало велику заинтересованост за пројекат гасификације Републике Српске.
- Исказали су заинтересованост за даље снабдијевање гасом, јер ћемо отићи на преко милијарду кубика годишње и онда постајемо озбиљан партнер како "Гаспрома", тако и других гасних компанија - изјавио је Елек у Санкт Петербургу за медије из Републике Српске.
Елек, са којим је на састанку био и министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић, рекао да су на састанку презентовани сви радови који ће бити извођени на пољу гасификације и запада и истока Републике Српске.
- Желим да честитам и грађанима Федерације БиХ и да их поздравим одавде из Санкт Петрбурга. Федерално Сарајево је ће и сљедеће године добити јефтинији руски гас - поручио је Елек.
Руководство "Гаспрома" је, према Елековим ријечима, исказало заинтересованост за улагања у гасне електране и Русима је представљено гдје све постоје тачке и могућности.
- За њих су, такође, интересантне и гасне топлане, поготово за велике градове попут Бањалуке, Бијељине и Добоја - рекао је Елек.
Елек је истако да се са гасоводом отвара и доста нових могућности.
- Рок изградње је четири године. Ми ћемо пуштати дио по дио, тако да ћемо већ сљедеће године разговарати о теми Бијељине и Добоја. Док се све ово заврши, надам се да ће се и ово лудило у Европи завршити и да ћемо се вратити на полазну тачку гдје је економија била кључ свега, а не идеологија и политика - закључио је Елек.
