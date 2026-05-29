Високи трошкови гуше гиганта: Без посла остаје 1.500 радника

Француски произвођач гума „Мишлен“ саопштио је данас да, након пада продаје у првом кварталу 2026. године, покреће програм добровољних одлазака запослених.
Компанија је навела да би двије трећине смањења радне снаге могле да буду спроведене у административним и канцеларијским пословима, док би преостала трећина била везана за индустријски сектор, преноси „Фигаро“.
Директор „Мишлена“ за људске ресурсе за Француску и јужну Европу, Оливије Форе-Вори, рекао је да ниједна индустријска локација неће бити посебно погођена и да ће план бити заснован искључиво на добровољним одласцима. Високи трошкови рада, енергије и порези главни су разлози за додатно смањење трошкова пословања, поручују из ове компаније.
Генерални директор „Мишлена“, Флоран Менуго, прошле године је пред француским парламентом изјавио да су индустријске активности групе у Француској непрофитабилне. Компанија је у првом кварталу 2026. забиљежила пад прихода од 5,4 одсто, на 6,2 милијарде евра, док је обим продаје гума пао за 1,4 процента на годишњем нивоу.
„Мишлен“ тренутно запошљава око 17.000 људи у Француској и има 13 производних погона у тој земљи. Подсјетимо, компанија је већ током 2024. године укинула 1.246 радних мјеста затварањем фабрика у градовима Шоле и Ван на западу Француске, преноси Курир.
