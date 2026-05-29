Будимир: Желимо набавити вишенамјенске хеликоптере

Коментари:7
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је данас у Бањалуци да се размишља о набавци неколико вишенамјенских хеликоптера, прије свега оних које производи компанија из САД.
"Један од типова хеликоптера за који смо заинтересовани јесте `бел`. Такав већ користимо у ваздухопловној јединици Министарства унутрашњих послова МУП Републике Српске", рекао је новинарима Будимир након потписивања меморандума са представницима америчких компанија.
Он каже да је полицији потребна и опрема за надзор и осматрање ноћу.
"Ријеч је о најбољој опреми на тржишту, то је један од разлога што смо заинтересовани за сарадњу", додао је Будимир.
Министри привреде и предузетништва, унутрашњих послова и саобраћаја и веза Републике Српске Раденко Бубић, Жељко Будимир и Зоран Стевановић потписали су данас у Бањалуци меморандуме о разумијевању са представницима америчких компанија
(Срна)
