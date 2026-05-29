Logo
Large banner

Будимир: Желимо набавити вишенамјенске хеликоптере

Аутор:

АТВ
29.05.2026 11:00

Коментари:

7
Жељко Будимир
Фото: АТВ

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је данас у Бањалуци да се размишља о набавци неколико вишенамјенских хеликоптера, прије свега оних које производи компанија из САД.

"Један од типова хеликоптера за који смо заинтересовани јесте `бел`. Такав већ користимо у ваздухопловној јединици Министарства унутрашњих послова МУП Републике Српске", рекао је новинарима Будимир након потписивања меморандума са представницима америчких компанија.

Он каже да је полицији потребна и опрема за надзор и осматрање ноћу.

Људи заглављени у ролеркостеру

Свијет

Ученици остали заглављени наопачке на ролеркостеру: Драма у забавном парку у Тексасу

"Ријеч је о најбољој опреми на тржишту, то је један од разлога што смо заинтересовани за сарадњу", додао је Будимир.

Министри привреде и предузетништва, унутрашњих послова и саобраћаја и веза Републике Српске Раденко Бубић, Жељко Будимир и Зоран Стевановић потписали су данас у Бањалуци меморандуме о разумијевању са представницима америчких компанија

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хеликоптер

Жељко Будимир

МУП Републике Српске

Република Српска

Коментари (7)
Large banner

Прочитајте више

Минић: Настављамо са мјерама које штите стандард грађана

Република Српска

Минић: Настављамо са мјерама које штите стандард грађана

3 ч

7
Министар привреде и предузетништва Раденко Бубић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић потписали су у Бањалуци меморандуме о разумијевању са представницима америчких компанија.

Република Српска

Потписани меморандуми са представницима америчких компанија

4 ч

4
Жути знак за такси који свијетли ноћу.

Хроника

Несрећа код Основне школе: Такси возило у Мостару ударило дијете

4 ч

0
Јаник Синер из Италије, десно, и Хуан Мануел Черундоло из Аргентине грле се након меча другог кола мушког појединачног такмичења на Отвореном првенству Француске у Паризу, у четвртак, 28. маја 2026. године.

Тенис

Серундоло открио шта му је Синер рекао послије шокантног пораза

4 ч

0

Више из рубрике

Минић: Настављамо са мјерама које штите стандард грађана

Република Српска

Минић: Настављамо са мјерама које штите стандард грађана

3 ч

7
Министар привреде и предузетништва Раденко Бубић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић потписали су у Бањалуци меморандуме о разумијевању са представницима америчких компанија.

Република Српска

Потписани меморандуми са представницима америчких компанија

4 ч

4
Ана Тришић Бабић

Република Српска

Тришић Бабић: Нови високи представник требало би да укине одлуке својих претходника

5 ч

21
Милорад Додик у Москви на самиту

Република Српска

"Српска страна веома цијени руски глас разума у Савјету безбједности УН"

17 ч

0

  • Најновије

14

02

Прекомјерно гледање у екране узрокује ''дигиталну главобољу'': Све чешће се јавља код младих

14

01

Замагљен вид није само умор: Симптоми рака ока које не смијете занемарити

14

01

Убица цијена отворио и трећу продавницу

13

51

Авио-компаније пооштриле правила у авиону због навике многих путника

13

46

Удес на Старчевици: Дјевојке повријеђене у судару мотоцикла и камиона

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner