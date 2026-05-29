Додик коментарисао могући долазак Антонија Занардија Ландија за високог представника

Аутор:Славиша Ђурковић
Коментари:2
Предсједник СНСД-а Милорад Додик коментарисао је за АТВ приједлог Италије да Антонио Занарди Ланди буде нови високи представник у БиХ.
Додик поручује да су се појединци супротстављали да то буде Ланди, али да њему није битно име, него како ће да ради у БиХ.
"Не интересује нас копија претходника Шмита, а ни оних других. Он треба да има ограничен мандат. Оног тренутка када његов мандат истекне, за годину дана, то значи да се укида функција високог представника. У међувремену, он користећи нека своја овлашћења треба из правног промета да елиминише све антиуставне и антидејтонске елементе које су његови претходници донијели. Свака врста интервенције у нове секторе и области за нас је неприхватљива. Он треба да буде потврђен у Савјету безбједности УН-а и ми вјерујемо да ће се то десити. На тај начин би имао додатни легитимитет за ту своју годину дана. Ако то буде мешетарење Нијемаца и Британаца, он је за нас неприхватљив", рекао је Додик за АТВ.
Медији су објавили да је Италија званично кандидовала Антонија Занардија Ландија за позицију високог представника у Босни и Херцеговини.
У саопштењу су истакли да је ријеч о дипломати највишег ранга који је током каријере обављао бројне функције у Италији и иностранство, укључујући функцију дипломатског савјетника двојице предсједника Италије.
Наводе и да вјерују како је Занарди Ланди кандидат око којег чланови Савјета за имплементацију мира (ПИК) могу постићи консензус.
Додик поручује да курс према БиХ мора да буде промијењен и да то више није ствар ни његове жеље да се то деси, нити жеље Сарајева да се то не деси.
"Мислим да је вријеме показало да је неодржив концепт управљања странаца БиХ и да то мора да буде промијењено, али једнако тако не смије се оставити све оно што су они урадили као недодирнуто и здраво за готово. То је дио који мора бити третиран. Наш приступ је да се мора укинути функција високог представника. Да је он отет од потписница Анекса 10 и да је премјештен у друге центре одлучивања. Да су они направили својим дјеловањем расули БиХ и начинили је пропалом земљом без могућности да она функционише. Дејтонски модел је био фер. То не значи да БиХ може да функционише. Муслимани нису хтјели дејтонску БиХ, сада ће добити никакву БиХ. То је оно што их очекује. Да ли ће то бити убрзо или нешто касније, десиће се свакако", рекао је Додик.
Снажна подршка коју је ОХР уживао од стране САД-а нестала је доласком нове администрације предвођене Доналдом Трампом.
Заокрет САД према ОХР-у и ПИК-у дао се наслутити још прошле године на обиљежавању годишњице потписивања Дејтонског мировног споразума, када се на конференцији у Дејтону обратио замјеник државног секретара САД Кристофер Ландау и поручио да је Америка завршила са прављењем нација.
Потврда заокрета најбоље се осјетила на посљедњој сједници Савјета безбједности посвећеној БиХ. Тада је у дипломатском тону америчка представница Теми Брус поручила да нови високи представник у БиХ стиже са много ограниченијим сетом одговорности и да ће сва његова дјеловања бити фокусирана на домаће актере, односно њихово преузимање одговорности.
БиХ
Човић: Високи представник ће имати мандат од двије године и неће користити тзв. бонска овлашћења
"Наредни високи представник мора да ужива повјерење свих заједница у БиХ. Суверена БиХ је она у којој домаћи политичари доносе одлуке подржане од међународних актера, а не диктирана", поручила је Брус и истакла да будући високи представник треба да испуњава поменуте услове - повјерење и непристрасност.
Ни ту није крај оштрих порука САД колегама у Европи. Најзвучнија је она да ПИК и европски "савезници" могу имати своја рјешења за новог високог представника, али да се пита и САД.
"Надамо се да ћемо радити са вама свима, али такође имамо своје кандидате на уму ако буде потребе. Времена је мало".
Антонио Занарди Ланди рођен је 1950. године у Удинама, дипломирао је право на Универзитету у Падови, а дипломатску каријеру започео је крајем седамдесетих година. Био је први Италијан који је похађао престижну француску школу ЕНА у Паризу, институцију кроз коју су прошли бројни европски државници и дипломате.
БиХ
"Затварање ОХР-а има суштински значај за трајан мир у БиХ"
Службовао је у Отави, Техерану, Лондону и Ватикану. Најважнији његови ангажмани су у Србији и Русији које је обављао од 2004. до 2006., односно 2010. до 2013. године.
У свом недавном интервјуу поручио је да се америчке политике према Европи и Балкану мијењају, тврдећи да се Вашингтон удаљава од политика које су биле присутне након Дејтона.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 ч2
БиХ
1 ч2
Република Српска
8 ч22
Република Српска
1 д2
Република Српска
25 мин0
Република Српска
1 ч3
Република Српска
3 ч13
Република Српска
3 ч3
Најновије
17
42
17
23
17
19
17
14
17
10
Тренутно на програму