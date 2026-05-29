Logo
Large banner

Додик: Српска гради још успјешнију будућност

Аутор:

АТВ
29.05.2026 14:20

Коментари:

13
Лидер СНСД-а Милорад Додик је разговарао са генералом Мајклом Флином и другим учесницима Првог европског самита о економији и безбједности одржаном у Бањалуци у организацији Голд института.
Фото: АТВ

Република Српска настављамо да гради још успјешнију будућност кроз сусрете са људима, попут предсједавајућег Голд института Мајкла Флина који имају утицај на савремене свјетске токове, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Додик је навео да је данас разговарао са генералом Флином и другим учесницима Првог европског самита о економији и безбједности одржаном у Бањалуци у организацији Голд института.

"Веома је важно што је овакав скуп одржан управо у Републици Српској, која је још једном показала да може да окупи људе са значајним искуством и утицајем у глобалним процесима", истакао је Додик на Иксу.

Он је нагласио да су и данас потписани меморандуми између министарстава у Влади Републике Српске и америчких компанија јасан знак да је Република Српска препозната као добар домаћин, али и озбиљан партнер за сарадњу.

"Вјерујем да се сва отворена питања могу рјешавати само конструктивним разговором.

Настављамо да градимо успјешнију будућност Српске управо кроз овакве сусрете с људима који имају утицај на савремене свјетске токове", поручио је Додик.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Америчка администрација праведно третира Српску

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

будућност

Коментари (13)
Large banner

Више из рубрике

Министар правде Републике Српске Горан Селак разговарао је са министром за људска и мањинска права и друштвени дијалог Републике Србије Демом Беришом.

Република Српска

Селак након састанка са Беришом: Српска и Србија поштују различитости и афирмишу дијалог

3 ч

3
Минић: Америчка администрација праведно третира Српску

Република Српска

Минић: Америчка администрација праведно третира Српску

3 ч

1
Саво Минић

Република Српска

Минић: Станић би требало да зна процедуру; Будимир: И спекулисање је кривично дјело

4 ч

5
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на конференцији за медије у Бањалуици

Република Српска

Минић: Јачамо и модернизујемо медицински сектор

4 ч

13

  • Најновије

17

42

Трамп: Техеран не смије имати нуклеарно оружје, Ормуски мореуз мора бити отворен одмах

17

23

Додик коментарисао могући долазак Антонија Занардија Ландија за високог представника

17

19

Минић: Пред сваке изборе бесмислице о бјежању функционера са тонама злата

17

14

Лукашенко о разговору са Макроном: Нуклеарно оружје било би употребљено само у једном случају

17

10

Центар дана, 29.05.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner