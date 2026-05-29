Додик: Српска гради још успјешнију будућност

Република Српска настављамо да гради још успјешнију будућност кроз сусрете са људима, попут предсједавајућег Голд института Мајкла Флина који имају утицај на савремене свјетске токове, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Додик је навео да је данас разговарао са генералом Флином и другим учесницима Првог европског самита о економији и безбједности одржаном у Бањалуци у организацији Голд института.
"Веома је важно што је овакав скуп одржан управо у Републици Српској, која је још једном показала да може да окупи људе са значајним искуством и утицајем у глобалним процесима", истакао је Додик на Иксу.
Он је нагласио да су и данас потписани меморандуми између министарстава у Влади Републике Српске и америчких компанија јасан знак да је Република Српска препозната као добар домаћин, али и озбиљан партнер за сарадњу.
"Вјерујем да се сва отворена питања могу рјешавати само конструктивним разговором.
Настављамо да градимо успјешнију будућност Српске управо кроз овакве сусрете с људима који имају утицај на савремене свјетске токове", поручио је Додик.
