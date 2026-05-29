Минић: Станић би требало да зна процедуру; Будимир: И спекулисање је кривично дјело

Аутор:АТВ
Коментари:0
Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је данас у Бањалуци да не жели ни да помисли да је могуће да неко у службеним аутомобилима Владе Републике Српске превози недозвољене супстанце.
Премијер Републике Српске каже да, уколико за ово постоји било каква индиција, треба пријавити надлежном тужилаштву.
"Перица Станић, који говори о возилима Владе, био је полицајац и зна да може поднијети кривичну пријаву. Било каква сумња би била довољна да најстроже казнимо онога ко се усудио за тако нешто", рекао је Минић.
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је да има унутрашњи кривични поступак за сваку индицију да постоји криминал међу припадницима овог министарства.
Он каже да Перица Станић, који је био директор Агенције за истраге и заштиту БиХ - СИПА, мора да поднесе пријаву тужилаштву уколико има сазнања о превозу недозвољених супстанци у возилима Владе Српске.
"По правилу, чим се нешто овако изјави то буде спекулација. И спекулисање о овоме је кривично дјело", рекао је Будимир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
51 мин7
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч7
Република Српска
3 ч7
Најновије
14
02
14
01
14
01
13
51
13
46
Тренутно на програму