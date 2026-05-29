Минић: Настављамо са мјерама које штите стандард грађана

29.05.2026 10:29

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да ће Влада Српске наставити да предузима мјере којима је циљ заштита стандарда грађана.

Он је напоменуо да Влада Српске прати стопу инфлације, раст цијена у малопродаји, ограничење маржи које су се односиле на основне кућне потрепштине, као и цијене нафте и нафтних деривата.

"Имамо прве фактуре у вези тога. У питању су милиони за наше грађане, без обзира на то што то неко минимизира. Наставићемо са мјерама. Дакле, оне се не завршавају, то је један процес који пратимо", изјавио је Минић новинарима у Бањалуци.

Минић је подсјетио да су, уз све то, у Републици Српској повећане и плате, преноси СРНА.

"Све оно што у овом моменту мислимо да је реално - Влада ради. Нећемо причати о оном што је апстрактно", нагласио је Минић.

Говорећи о акцизама, Минић је изразио наду да ће доћи до стабилизације, наводећи да је јутрос барел нафте 92 долара, те да ће се ићи са мјерама које ће дати ефекат.

"Не желимо да идемо са мјером на мјеру без ефекта", навео је Минић.

Влада Републике Српске јуче је донијела одлуку о одређивању марже за одређене животне намирнице, храну за дојенчад и бебе и за средства за хигијену, као и за лијекове. Одлуком се прописује максимална маржа одређених производа од шест одсто у велепродаји, те осам одсто у малопродаји.

