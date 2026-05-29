Орбан: Инцидент у Румунији показује директну пријетњу сусједним земљама

Аутор:АТВ
Коментари:0
Бивши премијер Мађарске Виктор Орбан упутио је поруку подршке повријеђенима у нападу дроном на стамбену зграду у Галацији, у Румунији, и позвао актуелну Владу Мађарске да одржи политику неутралности.
Он је на "Иксу" написао да инцидент у Румунији показује да рат у Украјини представља директну пријетњу сусједним земљама.
"Позивамо Владу Мађарске да одржи политику неутралности коју је успоставила претходна влада, те да се суздржи од било каквих корака ка проратној политици коју заговарају дијелови Европе", поручио је Орбан.
Министарство одбране Румуније саопштило је раније данас да се дрон срушио на кров десетоспратне стамбене зграде у граду Галацију на југоистоку Румуније, што је изазвало пожар, а једна жена и њено малољетно дијете су задобили лакше опекотине и хоспитализовани су.
Свијет
Румунска војска пратила дрон који је ударио у зграду: Зашто га није оборила?
Пожар је у међуврамену угашен.
Министарство спољних послова Румуније саопштило је да је Букурешт обавијестио своје савезнике и генералног секретара НАТО-а о инциденту и захтијевао предузимање мјера за убрзање трансфера опреме за борбу против дронова у Румунији.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
14
11
14
02
14
01
14
01
13
51
Тренутно на програму