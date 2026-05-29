Обратите пажњу на прописе на појединим плажама: Једна грешка вас може коштати до 1.500 евра

29.05.2026 08:55

Људи приказани док се купају у мору и сунчају на плажи.
Фото: Pexels

Српски туристи који овог љета планирају одмор на популарним дестинацијама, рецимо у Шпанији, Португалу или Италији, могли би озбиљно да се изненаде уколико не обрате пажњу на (локалне) прописе о облачењу.

У бројним љетовалиштима, посљедњих година, уведене су строге забране ношења купаћих костима ван плажа и базена, а казне достижу и 1.500 евра.

Када настаје проблем?

Иако већина туриста подразумијева да је шетња у бикинију, купаћим шортсевима или без мајице сасвим нормална током љетњих врућина, локалне власти у појединим медитеранским градовима сматрају да такво понашање нарушава изглед и атмосферу њихових центара.

Због тога су уведени прописи којима се забрањује улазак у градске зоне, продавнице и ресторане у одјећи намењеној искључиво за плажу.

Једна од познатијих италијанских дестинација, Соренто, још од 2022. године примјењује правила према којима је забрањено ношење купаћих костима ван плажа и базенских зона. Туристи који буду ухваћени како шетају градом у бикинију или купаћим шортсевима могу добити казну до 500 евра.

Важно је нагласити да се правила углавном не односе на просторе хотела, базена или плажних клубова, преноси Миррор.

Проблем настаје када туристи у истој одјећи крену у обилазак града, куповину или ручак у ресторанима. Управо тада ризикују сусрет са комуналном полицијом и високим новчаним казнама.

Упозорења на вратима

Сличне мјере посљедњих година уведене су и у бројним шпанским туристичким центрима. У Барселони туристи могу бити кажњени са 260 евра уколико шетају градом у одјећи за плажу, док на Мајорци казне досежу 500 евра за све који се ван главних плажа и базена појављују у купаћим костимима или без мајице.

Правила се подједнако односе и на мушкарце који градом ходају голи до појаса.

Многи ресторани и кафићи у овим мјестима поставили су јасна упозорења на улазима, забрањујући гостима улазак у купаћим костимима. Власници локала тврде да желе да очувају пристојну атмосферу и спрече сцене које су посљедњих година постале честе током врхунца туристичке сезоне.

У Малаги су правила додатно пооштрена, па би шетња центром града у одјећи за плажу могла да кошта туристе до 300 евра. Локалне власти наводе да циљ није кажњавање посјетилаца, већ очување културног идентитета града и поштовање локалне заједнице.

Италија је међу државама које најдосљедније спроводе овакве прописе. Становници Сорента, у јужној Италији, више пута су истицали да желе да заштите достојанство града и спрече ситуације у којима туристи долазе у ресторане готово потпуно голи, само у купаћим шортсевима или бикинијима, преноси Телеграф.

Нова правила облачења

Слична правила примјењују и позната италијанска мјеста попут Портофина, Позитана и Каприја. У тим туристичким центрима казне за шетњу градом у одећи за плажу такође могу износити до 500 евра.

Ни Венеција није изузетак. У историјском центру града строго је забрањено кретање у купаћим костимима или без мајице, а туристи који прекрше правила могу одмах добити казну до 250 евра.

Португал је, такође, пооштрио приступ туристичком понашању. У Албуфеири су прошле године уведена нова правила облачења као дио шире кампање против непримјереног понашања туриста. Према новим прописима, особе које буду ухваћене у купаћим костимима ван плажа и базена могу бити кажњене износима од 300 до чак 1.500 евра.

И Хрватска примјењује строга правила у појединим градовима. У Дубровнику је туристима забрањен улазак у стари град, уколико су у купаћим костимима или без мајице. Казне за прекршиоце достижу 700 евра.

Сличне мјере су уведене и на острву Хвар, гдје су локалне власти одлучиле да стану на пут шетњи градом у купаћим костимима и без одјеће на горњем дијелу тијела.

(Телеграф.рс)

