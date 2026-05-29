Дошла у туристичку посјету у Рим, па доживјела хорор: Отели је и данима групно силовали

29.05.2026 08:21

Фото: kay de vries/Pexels
Фото: kay de vries/Pexels

Случај 32-годишње туристкиње из Колумбије, која је киднапована и више пута силована током три дана у предграђу Рима, изазива шок у Италији.

Према италијанским властима, жена је стигла у италијанску престоницу почетком маја и 19. у мјесецу била је у близини жељезничке станице Термини, гдје је упознала мушкарца који ју је наводно намамио под изговором куповине дроге.

Авганистанац нанио тешке повреде ножем Србину: Младић (22) се бори за живот

Убрзо након тога, како је извјестио Дејли Мејл, 32-годишњакиња је наводно киднапована и одведена у напуштену зграду у области Тор Червара, на источној периферији града.

Тамо је, према њеним наводима и налазима истраге, држана против своје воље око 72 сата. Током овог времена, више пута ју је сексуално злостављала група мушкараца, док је наводно била дрогирана и пријећено јој је смрћу.

Починиоци су јој наводно одузели и мобилни телефон и новчаник.

Жена је на крају успјела да побјегне и у лошем стању ју је примјетио возач који је пролазио поред ње, одвезавши је у болницу Касилино. Љекари су утврдили повреде које указују на сексуално злостављање и одмах су обавијестили полицију.

Истрага италијанске полиције довела је у року од неколико дана до идентификације и хапшења пет осумњичених, који су оптужени за групно силовање са отежавајућим околностима. Истовремено, власти настављају истрагу како би идентификовале друге особе које би могле бити умијешане у случај.

Током полицијске операције у згради у којој је жена наводно била држана, власти су идентификовале укупно 22 особе које су илегално боравиле у земљи. За 11 њих, укључујући и петорицу мушкараца које је жртва идентификовала као починиоце ужаса који је доживјела, покренути су административни поступци депортације.

Случај је изазвао бурне реакције у Италији, док власти настављају да истражују случај.

(Телеграф.рс)

