"Клинци-убице" у српским клановима: Спремни да почине масакр и за 1.000 евра

Србију је претходних дана шокирала вијест да је за рањавање власника ресторана „Џери“, Г. С., осумњичен младић М. Д. (24), међутим, оно што још више забрињава јесте чињеница да „клинци-убице“ постају све популарније средство за обрачунавање криминалних кланова.
Према незваничним информацијама, „врачарски клан“ је за М. Д. (24) изнајмио стан у близини ресторана на Новом Београду и обећано му је 100.000 евра ако убије власника познатог београдског ресторана. Управо тај случај поново је отворио језиву тему о којој стручњаци годинама упозоравају: криминални кланови све чешће за убиства и мафијашке обрачуне ангажују малољетнике и веома младе људе.
Јуче је у Вишем суду у Београду почело суђење Николи Бабићу (21), оптуженом за тешко убиство Ивана Алексића (24) у центру Београда. Према оптужници, Бабић и малољетни Б. Р. извршили су сачекушу 6. јуна 2025. Бабић је пуцао из пиштоља М-57, а малољетник из „валтера“. Иван Алексић је погођен са више хитаца, укључујући прострелну рану главе, која је разнијела мождано ткиво. Успио је да упали „ренџ ровер“ и крене, али је након неколико десетина метара изгубио контролу и ударио у возило ГСП-а, гдје је преминуо на лицу мјеста.
Према тврдњама безбједносних стручњака, кланови данас више не користе само „професионалце“, већ малољетнике и млађе особе без озбиљног досијеа, навијаче и проблематичне тинејџере које је лако изманипулисати новцем, статусом и причом о брзом успону у подземљу.
Да је тренд озбиљан показују и бројни случајеви из претходних година. Статистика из 2023. године показује да је чак 26 малољетника починило убиство.
Јавност је остала у шоку и након убиства Луке Жижића, власника кафића „Ритуал“ на Новом Београду, којег је 2022. године усред локала убио маскирани нападач. За злочин је касније осуђен Стефан Милашиновић, који је у тренутку убиства имао свега 24 године. Истрага је тада показала да је ликвидација била пажљиво организована, а медији су писали да су млади извршиоци данас спремни да убију и за релативно мале суме новца, чак и за 1.000 евра.
Један од случајева који је годинама потресао Србију јесте и убиство у Раковици 2022. године, када је младић са маском Гаврила Принципа на лицу насмрт избо вршњака Александра Таталовића. Убица Дамјан Гвозденовић имао је само 23 године када је починио злочин.
Криминолози упозоравају да врбовање малољетника углавном почиње преко навијачких група, ситног криминала, дроге и насилних уличних екипа. Млади прво добијају мање задатке, а затим их криминалци постепено увлаче у озбиљна кривична дјела. Некада су ликвидације обављали људи из подземља који су годинама били у криминалу. Данас кланови ангажују малољетнике које могу лако да замијене и који често ни не знају ко је прави наручилац убиства.
Посебно забрињава чињеница да су извршиоци најтежих злочина данас све млађи. У више истрага вођених у Србији и региону појављивали су се тинејџери од 16 и 17 година као директни извршиоци пуцњава, сачекуша и мафијашких обрачуна. Један од посљедњих примјера јесте шеснаестогодишњак који је покушао да убије пријатеља Ненада Алајбеговића Алибега. Малољетник је ушао у пун ресторан, шетао међу гостима, а онда стао иза леђа Н. К. (30) и у њега испалио осам хитаца.
Стручњаци објашњавају да криминалне групе малољетнике бирају јер добијају блаже казне, мање су сумњиви полицији и лакше их је контролисати. То су за кланове „потрошни војници“. Ако буду ухапшени, налогодавци остају заштићени. Последњи случај рањавања власника ресторана „Џери“ још једном је показао колико дубоко криминалне групе задиру међу млађу популацију претварајући их у средство за најтеже злочине, преноси Информер.
