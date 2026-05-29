Већи унос јаја повезан са смањеним ризиком од деменције

Јаје на око, поширано на тосту или меко кувано са жуманцем за умакање – јаја су дуго играла главну улогу у класичном доручку. Брза су, заситна и пуна протеина, заједно са хранљивим материјама попут холина и витамина Д, који су повезани са здрављем мозга и костију.
Сада, нова студија истраживача са Универзитета Лома Линда у Калифорнији, САД, сугерише да можда постоји још један разлог да се укључе у исхрану. Редовна конзумација јаја повезана је са мањим ризиком од Алцхајмерове болести, најчешћег облика деменције, пише Дејли мејл.
Истраживачи су примјетили степеновани образац, гдје је већи унос јаја повезан са прогресивно мањим ризиком од болести. Старије особе које су јеле јаја пет или више пута седмично имале су до 27 одсто мању вјероватноћу да развију Алцхајмерову болест током 15-годишњег праћења, у поређењу са онима који их јели ријетко или никада.
Они који су јели јаја два до четири пута седмично имали су око 20 одсто мањи ризик, док је чак и умјерен унос, као што је једном седмично или неколико пута мјесечно, био повезан са смањењем од око 17 одсто.
Ови налази долазе из велике, дугорочне студије спроведене на скоро 40.000 одраслих који су праћени током времена. Током периода студије, 2.858 учесника развило је Алцхајмерову болест.
Јаја дуго играју главну улогу у британском доручку и одличан су извор протеина. Истраживање објављено у часопису „The Journal of Nutrition” показало је да они који никада нису јели јаја имају највећи укупни ризик од развоја деменције.
Посебна анализа је сугерисала да је потпуно избјегавање јаја повезано са 22 одсто већим ризиком у поређењу са конзумирањем једног јајета седмично.
Истраживачи кажу да јаја садрже неколико хранљивих материја за које се сматра да подржавају здравље мозга, укључујући холин, витамин Б12, витамин Д, селен, јод и омега-3 масти, заједно са витаминима Б повезаним са памћењем и функцијом нерава. Они сматрају да ове хранљиве материје дјелују заједно како би побољшале когнитивне функције, иако тачни механизми остају нејасни.
Студија је такође тестирала замјене за јаја другим намирницама богатим протеинима, као што су орашасти плодови, сјеменке или махунарке. Резултати су показали сличне обрасце повезаности, што указује да би општи обрасци исхране могли да буду важни.
Аутори, међутим, наглашавају да налази не показују да јаја спречавају Алцхајмерову болест. Као опсервациона студија, она може само да идентификује повезаност, а не да докаже узрок и посљедицу.
Друге разлике у начину живота или исхрани и даље могу да утичу на резултате.
Истраживачи такође напомињу да је испитивана популација била здравствено свјесна, са ниским стопама пушења и конзумирања алкохола, што може да ограничи колико се ови налази могу широко примјењивати.
Претходна истраживања о исхрани и ризику од деменције била су помијешана, при чему су неке студије сугерисале потенцијалне когнитивне користи од конзумирања јаја, док су друге пронашле мали или никакав ефекат.
Такође је дошло до промјене у размишљању о холестеролу у јајима. Док су старији савјети често препоручивали ограничавање уноса, новија истраживања показују да холестерол у исхрани има мањи утицај на холестерол у крви него што се раније вјеровало, при чему засићене масти играју већу улогу, преноси Јутарњи лист.
Стручњаци сада генерално сматрају јаја безбједним дијелом уравнотежене исхране, а свака забринутост се често више односи на то како се кувају или са чим се једу.
