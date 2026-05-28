Младић остао непокретан након уједа крпеља

Живот Васила Вида Пашањског промијенио се из коријена након уједа крпеља, који је довео до озбиљних здравствених компликација и дуготрајне борбе за дијагнозу.
Лајмска болест, позната и као "велики имитатор", често остаје непрепозната јер њени симптоми подсјећају на многа друга обољења, што пацијенте оставља у лавиринту погрешних дијагноза и неадекватног лијечења.
Овај умјетник и активиста из Београда данас своју свакодневицу води из инвалидских колица, док истовремено покушава да подигне свијест о посљедицама лајмске болести и проблемима са којима се суочавају пацијенти којима помоћ не стигне на вријеме. Василова прича је снажан подсјетник на то колико један наизглед безазлен тренутак у природи може имати далекосежне посљедице по људско здравље.
Васил Вид Пашањски био је гост емисије "Тражим реч" заједно са докторкама епидемилогом Соњом Гиљачом и инфектологом Сашом Божовић.
"Крпељ ме је ујео кад сам био дијете. Било је доста уједа, али нисам имао никакве кожне симптоме. Нисам знао да ме је заразио, кренули су озбиљни проблеми са крајницима, гнојна ангина која је била непрестана дуги низ година, па су онда кренуле кости, мишићи, срце. То је трајало толико дуго да сам мислио да је нормално бити толико уморан, имати такве болове, да је нормално тако се осјећати, док у једном моменту нисам добио дискус хернију и да имам све већа оштећења костију као што је сколиоза, спондилоза итд. Јачи симптоми су се појавили тек у 26. години", рекао је Васил.
Његово здравствено стање мјесецима се погоршавало, а симптоми су били све озбиљнији. Умор, болови и отежано кретање постали су дио свакодневице, док су љекарска испитивања трајала.
У једном тренутку више није могао самостално да функционише, због чега је био приморан да користи инвалидска колица.
"Био сам више пута у болници јер су сумњали на мултиплу склерозу, пошто су симптоми врло слични, па сам са својом докторком елиминисао једно по једно. Био сам пред лијек за мултиплу склерозу док једна моја рођака није рекла да ме тестирају на бактерију. Нисам могао да причам, нити да се храним. Када сам се тестирао на борелију, први тест је био позитиван, а други негативан јер сам већ почео да користим антибиотике", рекао Васил.
Васил је јавности познат и по свом друштвеном ангажману, умјетничком раду и активизму у области људских права.
Током година учествовао је у бројним пројектима који промовишу једнакост и подршку маргинализованим групама.
Његова прича отворила је и важно питање - колико је лајмска болест опасна уколико се не препозна на вријеме.
Стручњаци годинама упозоравају да симптоми често могу да буду збуњујући и да многи пацијенти дуго лутају до праве дијагнозе, што може да остави трајне посљедице по здравље.
Упркос тешкој ситуацији, Васил не одустаје. Кроз умјетност и јавне наступе наставља да говори о свом искуству, покушавајући да охрабри друге људе који пролазе кроз сличне проблеме.
Његова борба данас је много више од личне приче, постала је упозорење колико један наизглед безазлен ујед крпеља може да промијени живот човјека.
