Савијач хара у БиХ, произвођачи у великом проблему

Аутор:АТВ
Коментари:0
На подручју Посавине уочена је повећана бројност шљивиног савијача, једна од најзначајнијих штеточина у насадима шљиве.
Гусјенице ове штеточине узрокују црвљивост и пријевремено опадање плодова, преноси "Савјетодавна служба ФБиХ".
Посебно су штетне ларве друге генерације које нападају плодове током њиховог развоја и дозријевања.
Препорука пољопривредним произвођачима је да обаве третман у насадима шљива, како би се смањила штетност и спријечило даље ширење шљивиног савијача.
Засад јабучни савијач није забиљежен у феромонским клопкама.
Третман је потребно обавити у складу с упутствима произвођача и уз примјену неких од регистрованих средстава за заштиту биља. Користите регистроване препарате на бази делтаметрина, циперметрина, ламбда-цихалотрина и ацетамиприда.
Треба узети у обзир да добре резултате код сузбијања ових штеточина даје наизмјенична употреба препарата различитог механизма дјеловања.
