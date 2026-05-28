Савијач хара у БиХ, произвођачи у великом проблему

28.05.2026 12:54

Фото: Савјетодавна служба у ФБиХ

На подручју Посавине уочена је повећана бројност шљивиног савијача, једна од најзначајнијих штеточина у насадима шљиве.

Гусјенице ове штеточине узрокују црвљивост и пријевремено опадање плодова, преноси "Савјетодавна служба ФБиХ".

Посебно су штетне ларве друге генерације које нападају плодове током њиховог развоја и дозријевања.

Препоруке

Препорука пољопривредним произвођачима је да обаве третман у насадима шљива, како би се смањила штетност и спријечило даље ширење шљивиног савијача.

Засад јабучни савијач није забиљежен у феромонским клопкама.

Третман је потребно обавити у складу с упутствима произвођача и уз примјену неких од регистрованих средстава за заштиту биља. Користите регистроване препарате на бази делтаметрина, циперметрина, ламбда-цихалотрина и ацетамиприда.

Треба узети у обзир да добре резултате код сузбијања ових штеточина даје наизмјенична употреба препарата различитог механизма дјеловања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

