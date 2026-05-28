Катастрофа у Србији, војска помаже грађанима

Аутор:АТВ
Коментари:0
Замјеник градоначелника Чачка Владан Милић изјавио је да је у вечерњим сатима дошло до новог инцидента на цјевоводу Рзавског водовода, на мјесту на којем је претходних дана вршена санација, због чега је поново обустављена испорука воде граду, као и да је санација у току.
Милић је навео да је дошло до пуцања сусједне бетонске цијеви, што ће захтијевати нову интервенцију и додатно вријеме за санацију.
Наука и технологија
Све већи број Словенаца користи АИ за планирање путовања: Ово су најчешћа питања
"У поподневним, односно вечерњим сатима јуче догодио се нови инцидент на цјевоводу Рзавског водовода, на мјесту гдје је рађена санација претходних неколико дана. Дошло је до пуцања сусједне бетонске цијеви, тако да ће то захтијевати нову интервенцију и посљедица тога је затварање воде и обустава испоруке граду Чачку", рекао је Милић.
Према његовим ријечима, Градски штаб за ванредне ситуације је током јучерашњег дана, вечери и ноћи обезбиједио додатне цистерне из више градова - Краљева, Ужица, Аранђеловца, Бајине Баште и Косјерића.
"То су градови који су нам изашли у сусрет. Данас сукцесивно стижу цистерне, један дио цистерни је за транспорт воде за пиће, а један дио цистерни је за транспорт воде за техничку употребу. Неке цистерне су већ стигле и појачале присуство цистерни у граду, а неке ће стићи у току дана", казао је Милић.
Он је додао да је значајну помоћ пружила и Војска Србије, од које се током дана очекује 10 цистерни за транспорт воде за пиће, док се Црвени крст Србије укључио са пет стационарних цистерни.
Свијет
Лавров поручио Калас: Не коментаришем идиотске изјаве
"Са овим бројем цистерни очекујемо да ћемо колико толико грађанима учинити подношљивим наредна 24 сата, јер очекујемо да се сутра у току дана ријеши овај проблем са замјеном цијеви, у току поподнева пуњење система и сутра у току вечери надамо се да ћемо имати воду за техничку употребу", рекао је Милић.
Говорећи о претходној санацији, он је нагласио да радови на замјени оштећене бетонске цијеви нису узроковали нови квар.
"Све оно што смо причали претходних дана базирали смо на извјештајима директора и руководства јавног предузећа Рзав и њихових инжењера. И оно што су урадили до сада, замјена бетонске цијеви која је пукла челичном цијеви, варење и дихтовање, све је функционисало и функционише нормално. Није дошло до квара на том дијелу водовода. Пукла је нова цијев, то је реалан живот, дешава се. Који је разлог пуцања, чекам извјештај од надлежних и јавност ће бити благовремено обавијештена", навео је Милић.
Захвалио је ЈКП "Водовод" на, како је рекао, надљудским напорима да се обезбиједе минималне количине воде за ниже дијелове града.
Република Српска
Старовић: Економски самит у Бањалуци од великог значаја за Српску
"Тренутно наши бунари производе 130 литара у секунди, што је максимум у овом тренутку и нижи дијелови града имају воду, односно нису били без воде ових дана", рекао је Милић.
На мјесту хаварије, истиче, ископана је велика површина како би се приступило оштећеном дијелу цјевовода и извршила замјена бетонске цијеви челичном.
"Извршено је варење, а варење мора да се врши на сувим цијевима и тај процес траје дуго. Само варење траје осам сати. Јуче смо имали хитан састанак са представницима јавног предузећа Рзав, директором, инжењерима, а у помоћ су нам притекли и представници Путева Ужице. Те стручне информације које сада износим чуо сам на том састанку", казао је Милић.
Он је навео да се током јучерашњег дана сумњало да је попустио вар или дихтунг на већ уграђеној цијеви, али да је након испумпавања воде утврђено да је нова цијев исправна.
"Синоћ, када су додатним пумпама испразнили рупу, дошли су до сазнања да све стоји на свом мјесту, а да је сусједна бетонска цијев пукла и да мора да буде замијењена. Да ли је пукла од вибрација у току рада или из неког другог разлога, то засад не знам, али очекујемо да у што краћем року буде замијењена", рекао је Милић.
Подсјетио је да пуњење комплетног система траје између седам и осам сати до укључивања воде у резервоаре.
"Сеоско подручје је до јуче имало воду, међутим од синоћ више нема. Тражићу од ЈКП Водовод да, када буде кренуло пуњење резервоара, истовремено иде и пуњење градских и сеоских резервоара, јер очекујем да ће се снабдијевање стабилизовати", казао је Милић.
Србија
Због сулуде грешке Српкиња 59 година не може да извади личну
Он је додао да је са ЈП "Рзав" договорено да Чачку у току дана испоручује максималне количине воде, односно 380 литара у секунди.
"Захваљујући томе имали смо дјелимично пуне резервоаре, тако да се јуче цијели дан и до касно у ноћ у граду имала вода. Планирали смо да тим темпом до викенда напунимо резервоаре и да за викенд обуставимо испоруку како бисмо за седам до осам сати ријешили проблем, а да за то вријеме град има водоснабдијевање захваљујући пуним резервоарима. Међутим, синоћ се догодио квар који је много озбиљнији и изазвао много веће изливање воде, због чега је морао да буде затворен доток воде и поново се враћамо у ситуацију од пре неколико дана, да нећемо имати воду одређено време", навео је Милић.
Градски штаб за ванредне ситуације објавио је и локације цистерни са техничком и пијаћом водом.
Цистерне са водом за техничку употребу налазе се код Ватрогасног дома, Лаважнице, Стоп Шопа на Авенији, код Хотела "Морава", гдје је распоређена и комунална цистерна, као и код Љубићког кеја и игралишта.
Цистерне са пијаћом водом постављене су у Улици Данице Марковић у Љубићу, код Стоп Шоп на Авенији, код вртића "Бамби", Основне школе "Филип Филиповић", на простору старог аутопревоза, код Градског трга и код Плаве хале у Атеници.
Хроника
Мушкарац (41) избоден у стану: Драма на Чукарици, полиција и хитна на терену
"Како нам буду стизале нове цистерне из градова који су нам помогли, тако ћемо их распоређивати на нове локације. На сеоском подручју слаћемо покретне цистерне које ће служити по селима и тамо гдје буде било потребно", рекао је Милић.
Говорећи о раду школа, он је навео да је у сарадњи са Школском управом договорено да наставу одржавају само школе које имају услове за рад.
"У комуникацији са начелницом Школске управе договорили смо да школе које имају могућности да спроводе наставу и обезбијеђену техничку воду буду у настави, а оне школе које не могу да одговоре тим условима данас не раде. За сутра ћемо се договарати у зависности од ситуације", казао је Милић, преноси "Танјуг".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
3 ч0
Србија
4 ч0
Србија
5 ч0
Србија
5 ч0
Најновије
15
47
15
46
15
38
15
34
15
30
Тренутно на програму
14:30
Временска прогноза
временска прогноза
14:40
Војвођански доручак/Ловачка кухиња
лајфстајл
15:00
Загонетни случајеви доктора Блејка СЕ02 ЕП05 (12+, Р)
серијски програм
15:50
Крваво цвијеће С03 ЕП40 (12+)
серијски програм
16:40
Вјежбајте са Лидијом
лајфстајл
16:50
Најбоље из АТВ јутра
јутарњи програм
17:10
Центар дана
лајфстајл