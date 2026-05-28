Притвор због опасности од бјекства: Одбијена жалба Весне Меденице

Аутор:

АТВ
28.05.2026 13:53

Уставни суд Црне Горе одбио је као неосновану жалбу бивше предсједнице Врховног суда Весне Меденице на рјешења о одређивању притвора након осуђујуће пресуде, оцијенивши да су судови на уставноправно прихватљив начин образложили да постоји опасност од бјекства.

На сједници је већином гласова оцијењено да су Виши суд у Подгорици и Апелациони суд Црне Горе у погледу опасности од бјекства дали исцрпне, међусобно повезане и конкретизоване разлоге који превазилазе пуки формализам, прије свега полазећи од чињенице да је неправоснажно осуђена на 10 година затвора.

У одлуци Уставног суда је наведено да ова околност има нарочит значај јер не представља хипотетичку претпоставку, већ конкретан и актуелан чињенични податак који указује на постојање потенцијалне логистичке подршке за избјегавање правде.

За Уставни суд нису прихватљиви наводи да је притвор одређен под утицајем јавног и политичког притиска јер нису поткријепљени конкретним чињеницама које би указивале на стварни недостатак независности или непристрасности судова.

Меденица је 28. јануара пред Вишим судом у Подгорици осуђена на јединствену казну затвора од 10 година и на плаћање 50.000 евра новчане казне након што је проглашена кривом за четири кривична д‌јела противзаконити утицај.

