Одбјеглом Миленку Томићу укинута пресуда за обљубу дјевојчице

Огњен Матавуљ
28.05.2026 14:32

Миленко Томић
Врховни суд Републике Српске укинуо је пресуду одбјеглом боксерском тренеру Миленку Томићу из Бијељине, којом је осуђен на 12 година затвора због обљубе над дјететом и поступак је враћен на ново суђење.

У Врховном суду наводе да је пресуда укинута након што је судско вијеће уважило жалбу одбране.

”Жалба је уважена и првостепена пресуда је укинута и поступак је враћен на поновно суђење Окружном суду у Бијељини”, наводе у Врховном суду Републике Српске.

Побјегао два дана прије пресуде

Томић је два дана уочи првостепене пресуде 29. марта 2024. године побјегао из кућног притвора.

На слободи се нашао по сили закона, јер је процес против њега трајао дуже од двије године, што је законски максимум колико се оптужени може држати у притвору.

Пресуда је изречена без његовог присуства и неправоснажно је осуђен на казну од 12 година затвора због кривичног дјела обљуба над дјететом млађим од 15 година. Радило се о дјевојчици која је у то вријеме имала свега 14 година.

