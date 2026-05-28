Одбјеглом Миленку Томићу укинута пресуда за обљубу дјевојчице

Врховни суд Републике Српске укинуо је пресуду одбјеглом боксерском тренеру Миленку Томићу из Бијељине, којом је осуђен на 12 година затвора због обљубе над дјететом и поступак је враћен на ново суђење.
У Врховном суду наводе да је пресуда укинута након што је судско вијеће уважило жалбу одбране.
Родитељи дјевојчице очајни: Педофил Миленко Томић и даље у бјекству
”Жалба је уважена и првостепена пресуда је укинута и поступак је враћен на поновно суђење Окружном суду у Бијељини”, наводе у Врховном суду Републике Српске.
Томић је два дана уочи првостепене пресуде 29. марта 2024. године побјегао из кућног притвора.
На слободи се нашао по сили закона, јер је процес против њега трајао дуже од двије године, што је законски максимум колико се оптужени може држати у притвору.
Осуђени педофил умакао два дана прије пресуде, Тужилаштво каже да је знало шта ће се догодити
Пресуда је изречена без његовог присуства и неправоснажно је осуђен на казну од 12 година затвора због кривичног дјела обљуба над дјететом млађим од 15 година. Радило се о дјевојчици која је у то вријеме имала свега 14 година.
