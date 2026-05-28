Звијезда серије "Игра престола" појаснила зашто се престала бавити глумом: Било је ужасно

28.05.2026 15:20

Igra prestola serija GOT
Фото: YouTube/printscreen

Глумица Хана Мури, најпознатија по улогама Гили у Игри престола и Кеси у серији Скинс се престала бавити глумом те истиче да јој је драго што више није дио тог свијета.

Мураи је у својим мемоарима "The Make-Believe: A Memoir of Magic and Madness" појаснила зашто је већ годинама ван рефлектора, пише Џаст Јаред.

Она је навела да је била увучена у велнес култ, што је завршило психотичним сломом и хоспитализацијом.

Признала је да бар једном седмично помисли: "Хвала Богу да се више не бавим глумом", казала је.

Додала је и да јој спознаја да више није глумица доноси "вал радости".

Мури је говорила и о емоционалном притиску славе, посебно након улоге Каси у серији "Скинс", чија је радња везана за поремећај исхране.

"Било је ужасно, попут интернетске канализације. За сваку особу која је моје тијело сматрала инспирацијом за мршавост, постојала је друга која је писала да сам одвратна", поручила је, преноси Кликс

Навела је да је постала овисна о читању коментара на интернету, а касније јој је дијагностициран биполарни поремећај.

"Дуго сам се борила с мислима да немам право осјећати се толико тужно. Ништа ми објективно није било лоше. Имала сам привилегију што имам тако невјероватну каријеру. Питала сам се зашто једноставно не могу бити сретна и захвална", рекла је Мури.

