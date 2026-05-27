Након три деценије поново се отвара кино „Славица“ у Прњавору

Аутор:Теодора Беговић
Прњаворчани ће поново добити кино. Задње припреме су у току, а поред биоскопске сале, објекат садржи и позоришну сцену. Како је објекат, који је почео са радом давне 1947 године, а престао токома рата, изгледао кроз историју, објаснио нам је професор Дарио Топић.
„Тај објекат који је постојао прије овог објекта који је сада саграђен, подигнут је између 1930. и 1940. године, немамо прецизне податке. То је заправо био приватни објекат једног нашег познаог трговца у Прњавору, господина Душана Ђерића. Тај објекат се наслањао на његову кафану, а тај простор је саградио прво из неких својих личних потреба, а касније је прешао у неке друге намјене. Знамо да се користио за светосавске бесједе, разна окупљања у том периоду краљевине Југославије“, рекао је Дарио Топић, професор историје.
Кина „Славица“ се сјећа и наша новинарка која га је у дјетињству радо посјећивала.
„Изузетно ми је драго што се поново отвара биоскоп „Славица“. Дивне успомене ме вежу за тај простор. Осамдесетих година сам тамо одлазила да гледам прве филмове када дођем на распусту из Новог Сада. Могу да кажем да је та сала била једна од бољих у Југославији“, рекла је новинар, Зорица Петковић.
Потребне прњаворчана препознале су и републичке институције, које су у сарадњи са локалним, улагали у пројекте како би што више унаприједили град.
„Један културни садржај који би требало да понуди ова нова кино сала која има дуг историјат. Сада ће служити као мултифункционални објекат који ће служити младим људима и свима онима за различите друштвене догађаје који треба ту да се организују“, рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.
„Када говоримо о кину, негдје милион и 200 хиљада је уложено до сада. Сви радови су завршени, остале су још некакве ситнице. За 15 до 30 дана можемо очекивати званично отварање овог објекта“, рекао је Дарко Томаш, градоначелник Прњавора.
Отварање кина „Славица“, које је име симболично добило по првом приказаном филму, доноси прилику за културни развој града. Овај простор поново ће оживјети филмску и позоришну умјетност, а постаће и мјесто за дружење и активности младих.
