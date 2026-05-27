Logo
Large banner

Мајка убила двоје дјеце и себе након што је пуцала на мужа и његову љубавницу: Хорор у САД-у

Аутор:

АТВ
27.05.2026 20:17

Коментари:

0
Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Жена и њено двоје дјеце пронађени су мртви у једној кући у Финиксу, након што је жена пуцала на свог мужа и жену која је била са њим у бару!

Осумњичена је идентификована као 38-годишња Андреа Кларис Дејвис, а двоје дјеце су идентификовани као 10-годишњи дјечак и 18-мјесечна дјевојчица, према полицијској управи Финикса, преноси ABC News.

Истражитељи вјерују да је Андреа Кларис Дејвис пуцала и убила своје двоје дјеце прије него што је себи одузела живот. Пиштољ је пронађен у кући током претрес, саопштила је полиција Финикса.

"Полиција је реаговала на пријаве о пуцњавама испаљеним у бару непосредно послије поноћи и пронашла 36-годишњу жену са прострелном раном у потиљку", саопштила је полицијска управа Глендејла.

Мушкарац стар 39 година је рекао полицији да је његова жена стигла у бар и почела да пуца на њега прије него што је побјегла са мјеста догађаја, саопштила је полиција Глендејла.

Жртва пуцњаве превезена је у болницу са повредама које нису опасне по живот.

Мушкарац је потом почео да прима СМС поруке од своје супруге, идентификоване као осумњичена, "у којој се наводи да ће наудити њиховој дјеци".

Мушкарац је рекао полицији да је његова супруга са њиховом дјецом у оближњој кући, што је изазвало брзу полицијску реакцију. Мушкарац је потом добио фотографију једно од дјеце како крвари, што је навело полицију да уђе у кућу. Полиција је пронашла жену и њихово двоје дјеце мртве од очигледних прострелних рана.

Полиција Финикса нема евиденцију о ранијим пријавама породичног насиља у кући, додала је она.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пуцњава

Америка

Љубав

Убиство

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мушкарац под руком држи дрвену мотку.

Хроника

Крвави обрачун на Пештеру: Пуцао на човјека, па га мотком претукао

12 ч

0
Фочак избачен из кафића, вратио се с пиштољем и запуцао

Хроника

Фочак избачен из кафића, вратио се с пиштољем и запуцао

1 д

0
Полиција Србија

Хроника

Детаљи пуцњаве у Новом Београду: Михајло тачно знао ко је мета

2 д

0
Човјек држи у рукама пиштољ.

Хроника

Ужас у Прокупљу: Након свађе извадио пиштољ, па пуцао мушкарцу у главу

2 д

0

Више из рубрике

Ебола се мора зауставити прије него што стигне у САД

Свијет

Ебола се мора зауставити прије него што стигне у САД

2 ч

0
Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци

Свијет

Бијела кућа демантовала Техеран: "Чиста измишљотина"

4 ч

0
САД нуде награду до 10 милиона долара за информације о финансирању Хезболаха

Свијет

САД нуде награду до 10 милиона долара за информације о финансирању Хезболаха

4 ч

0
Песков: ЕУ само глуми спремност за преговоре са Русијом

Свијет

Песков: ЕУ само глуми спремност за преговоре са Русијом

5 ч

0

  • Најновије

22

11

Додик: Иза заједничког текста Билта и Петрича о гашењу ОХР-а крије се веома опасна теза

22

04

Ковачевић: Шмит више нема подршку за било какве одлуке

21

54

Лични асистент Метјуа Перија осуђен на 41 мјесец затвора

21

51

Флин: Ми из Института Голд смо дио рјешења и имамо велики утицај

21

44

Шта положај ушију мачке говори о њеном расположењу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner