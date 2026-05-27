Мајка убила двоје дјеце и себе након што је пуцала на мужа и његову љубавницу: Хорор у САД-у

Аутор:АТВ
Коментари:0
Жена и њено двоје дјеце пронађени су мртви у једној кући у Финиксу, након што је жена пуцала на свог мужа и жену која је била са њим у бару!
Осумњичена је идентификована као 38-годишња Андреа Кларис Дејвис, а двоје дјеце су идентификовани као 10-годишњи дјечак и 18-мјесечна дјевојчица, према полицијској управи Финикса, преноси ABC News.
Истражитељи вјерују да је Андреа Кларис Дејвис пуцала и убила своје двоје дјеце прије него што је себи одузела живот. Пиштољ је пронађен у кући током претрес, саопштила је полиција Финикса.
"Полиција је реаговала на пријаве о пуцњавама испаљеним у бару непосредно послије поноћи и пронашла 36-годишњу жену са прострелном раном у потиљку", саопштила је полицијска управа Глендејла.
Мушкарац стар 39 година је рекао полицији да је његова жена стигла у бар и почела да пуца на њега прије него што је побјегла са мјеста догађаја, саопштила је полиција Глендејла.
Жртва пуцњаве превезена је у болницу са повредама које нису опасне по живот.
Мушкарац је потом почео да прима СМС поруке од своје супруге, идентификоване као осумњичена, "у којој се наводи да ће наудити њиховој дјеци".
Мушкарац је рекао полицији да је његова супруга са њиховом дјецом у оближњој кући, што је изазвало брзу полицијску реакцију. Мушкарац је потом добио фотографију једно од дјеце како крвари, што је навело полицију да уђе у кућу. Полиција је пронашла жену и њихово двоје дјеце мртве од очигледних прострелних рана.
Полиција Финикса нема евиденцију о ранијим пријавама породичног насиља у кући, додала је она.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
12 ч0
Хроника
1 д0
Хроника
2 д0
Хроника
2 д0
Најновије
22
11
22
04
21
54
21
51
21
44
Тренутно на програму