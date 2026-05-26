Фочак избачен из кафића, вратио се с пиштољем и запуцао

Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против М.Ф. (36) из Фоче јер је пуцао из пиштоља испред кафића из којег је претходно избачен.
Фочаку су на терет стављена кривична дјела изазивање опште опасности, те неовлаштено посједовање и ношење оружја.
У оптужници се наводи да се све одиграло 4. маја ове године око 15.30 часова. Пуцањем из пиштоља М.Ф. је изазвао опасност за живот људи у кафићу у којем се том приликом налазило 10 особа. Свему је претходила препирка Ф.М. са власником угоститељског објекта К.Ф.
”Након што је удаљен из објекта, осумњичени М.Ф. је извадио пиштољ, који је репетирао и поново кренуо да уђе у кафић у којем је било више људи. У томе су га, употребом физичке снаге, спријечили К.Ф, П. Л, М.К. и С. Г. при чему је М.Ф. испалио један хитац у асфалт, чиме је изазвао опаснот за живот људи”, наводи се у оптужници.
Другом тачком оптужнице М.Ф. се на терет стављо да је на јавном мјесту носио ватрено оружје за које није имао оружни лист, односно дозволу за држање оружја.
”Код себе је носио пиштољ ”ЦЗ М70”, калибра 7,65 милиметара, са избрисаним серијским бројем, оквиром и муницијом, свјестан да усљед тога може наступити забрањена посљедица. Приликом увиђаја оружје су одузели полицијски службеници ПУ Фоча”, наводи се у оптужници.
Уколико се докаже кривица оптуженом пријети од једне до осам година затвора.
Оптужницу је потврдио Основни суд у Фочи.
