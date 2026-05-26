Logo
Large banner

Фочак избачен из кафића, вратио се с пиштољем и запуцао

26.05.2026 13:06

Коментари:

0
Фочак избачен из кафића, вратио се с пиштољем и запуцао

Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против М.Ф. (36) из Фоче јер је пуцао из пиштоља испред кафића из којег је претходно избачен.

Фочаку су на терет стављена кривична дјела изазивање опште опасности, те неовлаштено посједовање и ношење оружја.

У оптужници се наводи да се све одиграло 4. маја ове године око 15.30 часова. Пуцањем из пиштоља М.Ф. је изазвао опасност за живот људи у кафићу у којем се том приликом налазило 10 особа. Свему је претходила препирка Ф.М. са власником угоститељског објекта К.Ф.

Избачен из кафића, вратио се са репетираним пиштољем

”Након што је удаљен из објекта, осумњичени М.Ф. је извадио пиштољ, који је репетирао и поново кренуо да уђе у кафић у којем је било више људи. У томе су га, употребом физичке снаге, спријечили К.Ф, П. Л, М.К. и С. Г. при чему је М.Ф. испалио један хитац у асфалт, чиме је изазвао опаснот за живот људи”, наводи се у оптужници.

Другом тачком оптужнице М.Ф. се на терет стављо да је на јавном мјесту носио ватрено оружје за које није имао оружни лист, односно дозволу за држање оружја.

Избрисан серијски број

”Код себе је носио пиштољ ”ЦЗ М70”, калибра 7,65 милиметара, са избрисаним серијским бројем, оквиром и муницијом, свјестан да усљед тога може наступити забрањена посљедица. Приликом увиђаја оружје су одузели полицијски службеници ПУ Фоча”, наводи се у оптужници.

Уколико се докаже кривица оптуженом пријети од једне до осам година затвора.

Оптужницу је потврдио Основни суд у Фочи.

Подијели:

Тагови :

Пуцњава

Пуцњава у кафићу

Фоча

Оптужница

Потврђена оптужница

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Једна особа погинула у тешкој несрећи: Обустављен саобраћај у овом дијелу БиХ

3 ч

0
Судар у Бањалуци у кружном току код Центрума

Хроника

Судар у кружном току у Бањалуци

3 ч

0
Осумњичени за прикривање убиства Александра Нешовића се бранио ћутањем: Остаје иза решетака

Хроника

Осумњичени за прикривање убиства Александра Нешовића се бранио ћутањем: Остаје иза решетака

4 ч

0
Трагедија на УКЦ-у Републике Српске: Пацијент погинуо у паду с петог спрата

Хроника

Трагедија на УКЦ-у Републике Српске: Пацијент погинуо у паду с петог спрата

4 ч

2

  • Најновије

16

40

Истраживање показало да недостатак сна у раном д‌јетињству може повећати ризик од аутизма

16

26

Игор Додик посјетио вртић „Панорама“: Потребна сарадња са Градском управом због капацитета вртића

16

20

Виши привредни суд у Бањалуци пресудио: БХРТ дужан да исплати РТРС више од 17,7 милона КМ

16

19

Амиџић одговорио Крњићу: За двије седмице није било 15 минута ни за писмено изјашњавање?

16

17

Нова мјера: Ученицима из породица са троје и више дјеце по 200 КМ за екскурзију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner