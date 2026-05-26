Једна особа погинула у тешкој несрећи: Обустављен саобраћај у овом дијелу БиХ

26.05.2026 12:56

Аутомобил полиције ФБиХ
Саобраћајна несрећа догодила се данас на дионици магистралне цесте Кладањ-Живинице, у мјесту Подгајеви, а једна особа је погинула.

У несрећи су учествовали аутомобил и мотоцикл. Саобраћај је потпуно обустављен, а возила се усмјеравају на обилазницу преко мјеста Врнојевићи.

Портпаролка Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона Аднана Спречић за „Аваз“ је изјавила да је увиђај у току.

- Догодила се саобраћајна незгода око 11:30 сати у мјесту Подгајеви. Ради се о једном мотоциклу и једном путничком моторном возилу. Једно лице је у овој незгоди преминуло, а увиђај је у току – рекла је Спречић.

Једно лице је превезено у Дом здравља Живинице гдје је преминуо од посљедица саобраћајне незгоде, додала је Спречић.

