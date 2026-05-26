Једна особа погинула у тешкој несрећи: Обустављен саобраћај у овом дијелу БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Саобраћајна несрећа догодила се данас на дионици магистралне цесте Кладањ-Живинице, у мјесту Подгајеви, а једна особа је погинула.
У несрећи су учествовали аутомобил и мотоцикл. Саобраћај је потпуно обустављен, а возила се усмјеравају на обилазницу преко мјеста Врнојевићи.
Република Српска
Мазалица: Лагумџија вријеђа интелигенцију својих сународника
Портпаролка Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона Аднана Спречић за „Аваз“ је изјавила да је увиђај у току.
- Догодила се саобраћајна незгода око 11:30 сати у мјесту Подгајеви. Ради се о једном мотоциклу и једном путничком моторном возилу. Једно лице је у овој незгоди преминуло, а увиђај је у току – рекла је Спречић.
Регион
Детаљи крвавог напада у Загребу: Полудио кад је чуо како причају са конобарицом, па потекао нож
Једно лице је превезено у Дом здравља Живинице гдје је преминуо од посљедица саобраћајне незгоде, додала је Спречић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
4 ч0
Свијет
4 ч0
Регион
4 ч0
Бања Лука
4 ч2
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч2
Хроника
4 ч0
Најновије
16
40
16
26
16
20
16
19
16
17
Тренутно на програму