Мотоциклиста подлегао након несреће у Градишци, наложена обдукција

Огњен Матавуљ
26.05.2026 12:12

Увиђај на мјесту несреће
Фото: Уступљена фотографија

Мотоциклиста Дејан Давидовић (28) из Лакташа подлегао је повредама које је задобио у саобраћајној несрећи која се јуче догодила у Брестовчини код Градишке, потврђено је за АТВ.

Несрећа се догодила око 13.30 часова на улазу у Градишку, на дијелу магистралног пута Градишка - Бањалука. Након несреће Давидовићу је хитно превезен у УКЦ Републике Српске, гдје је нажалост подлегао повредама.

Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници ПУ Градишка, а тачне околности и узрок несреће се истражују.

Тешка несрећа у Градишци, повријеђен мотоциклиста

”Дежурни тужилац обавијештен је о незгоди и наложио је полицијским службеницима да предузму све истражне мјере и радње на утврђивању околности незгоде. Наложена је обдукција тијела која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српска, као и друга потребна вјештачења”, речено је АТВ-у у Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци.

