Мотоциклиста подлегао након несреће у Градишци, наложена обдукција

Аутор:Огњен Матавуљ
Мотоциклиста Дејан Давидовић (28) из Лакташа подлегао је повредама које је задобио у саобраћајној несрећи која се јуче догодила у Брестовчини код Градишке, потврђено је за АТВ.
Несрећа се догодила око 13.30 часова на улазу у Градишку, на дијелу магистралног пута Градишка - Бањалука. Након несреће Давидовићу је хитно превезен у УКЦ Републике Српске, гдје је нажалост подлегао повредама.
Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници ПУ Градишка, а тачне околности и узрок несреће се истражују.
”Дежурни тужилац обавијештен је о незгоди и наложио је полицијским службеницима да предузму све истражне мјере и радње на утврђивању околности незгоде. Наложена је обдукција тијела која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српска, као и друга потребна вјештачења”, речено је АТВ-у у Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци.
