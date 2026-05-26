Кремљ: За Европу опасно то што Кијев слави нацисте

26.05.2026 12:37

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Слављење нацистичких злочинаца и њихових послушника од стране Кијева само још додатно истиче исправност и основаност Специјалне војне операције, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"У центру Европе званичници славе нацистичке злочинце и помагаче. Кијевски режим показује своју нацистичку суштину“, рекао је Песков коментаришући идеју о стварању тзв. Пантеона хероја Украјине и преношење посмртних остатака једног од сарадника нациста у Украјину.

Неонацистичке манифестације од стране кијевског режима, истакао је Песков, веома су опасне за Европу.

Подсjетимо, у Кијевској области сахрањени су посмртни остаци једног од лидера Организације украјинских националиста (У Русији забрањена и проглашена за екстремистичку) Андреја Мељника који је у време Другог светског рата сарађивао са нацистима.

Сахрани је, како преносе медији, присуствовао Владимир Зеленски, преноси Спутњик.

