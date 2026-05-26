Тешка несрећа у Хрватској: Аутобус који је превозио ученике слетио с пута, више повријеђених особа

Аутор:

АТВ
26.05.2026 12:36

Фото: Jen/Pexels

Код Обровца у Хрватској се догодила саобраћајна незгода у којој су повријеђене три особе када је минибус који је превозио ученике слетио с пута.

Из Полицијске управе задарске саопштено је да се незгода догодила јутрос.

- Јутрос у 7.58 полиција је примила дојаву како се на подручју Билишана догодила саобраћајна незгода - слијетање аутобуса ван пута. Одмах по дојави су на мјесто догађаја упућене све дежурне службе - наводе из Полицијске управе задарске и додају:

- Према расположивим информацијама, ради се о саобраћајној незгоди у којој је учествовао аутобус (минибус) задарских регистарских ознака, који је саобраћао на релацији Мушковци - Обровац, а превозио је ученике према Обровцу.

Даље наводе да су за сада три особе упућене на пружање медицинске помоћи, а остали путници су збринути, преноси Дневник.хр.

- На мјесту догађаја полиција проводи увиђај и подузима и остале потребне мјере и радње како би се утврдиле све околности догађаја - наводи се у саопштењу.

