Logo
Large banner

Амиџић: БиХ је спала само на Републику Српску

Аутор:

АТВ
26.05.2026 11:58

Коментари:

0
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић на конференцији за медије у Бањалуци
Фото: АТВ/Бранко Јовић

БиХ је спала на Републику Српску, која је одлучивала и о себи, али и о ФБиХ, како би сви грађани у БиХ боље живјели, истакао је министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ, Срђан Амиџић.

"Празне столице чланова Управног одбора Управе за индиректно опорезивање (УИО) из Федерације БиХ најбоље говоре о њиховом односу према питањима која су веома битна за људе који овдје живе. Не могу да разумијем да се питања која су на дневном реду игноришу. Након много усаглашавања и техничких детаља које смо успјели ријешити, министарка Зора Видовић и ја смо омогућили да људи који имају право на повраћај ПДВ-а за прву некретнину то право и остваре", нагласио је Амиџић.

Он је додао да је данас постало јасно да колеге из Федерације БиХ не желе да помогну не само грађанима Републике Српске, већ ни грађанима из свог ентитета.

Управни одбор УИО

БиХ

Због чланова из ФБиХ пропала сједница УО УИО: Нема одлуке о поврату ПДВ-а

"Пошто увијек траже оправдања, треба напоменути да је ова сједница сазвана прије 14 дана, што значи да су се могли усагласити физичким присуством или писаним путем. Тврдим да није потребно више од десет минута да се напише мејл у којем ће се потврдити сагласност да сви људи у БиХ који нису ријешили стамбено питање могу да остваре повраћај ПДВ-а, али појединци нису нашли за сходно да се ни писмено изјасне у року од двије седмице. Нико није ни тражио физичко присуство", закључио је Амиџић након што је пропала сједница Управног одбора Управе за индиректно опорезивање због недостатка кворума

Видовић: Блокада Управног одбора УИО угрожава привреднике и грађане

Министар финансија у Влади Републике Српске Зора Видовић, изразила је жаљење због неодржавања сједнице Управног одбора Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ, истичући да је тиме пропуштена прилика да се ријеши велики број отворених питања.

"Морам изразити велико жаљење јер су на дневном реду биле тачке које су у интересу грађана БиХ, привредника, али и саме УИО. Између осталог, требало је да ријешимо захтјев особа са инвалидитетом за увоз аутомобила", рекла је министарка Видовић.

Она је посебно указала на проблем рада Савјета за државну помоћ, који је годинама онемогућавао доношење одлука о ослобађању од плаћања акциза на гориво за жељезнице и руднике.

"Иако су те компаније право на ослобађање оствариле путем судских пресуда, Одбор је то третирао као недозвољену државну помоћ, што је нанијело огромну штету предузећима. Данас смо коначно требали донијети одлуку о ослобађању акциза како би ове дјелатности могле нормално функционисати, имајући у виду тешку ситуацију у којој се налазе и жељезнице и рудници у оба ентитета. Недопустиво је да нико није нашао за сходно ни писмено да гласа како би се овај проблем ријешио", истакла је Видовићева.

Министарка је додала да су због блокаде Управног одбора застојем обухваћене бројне одлуке и извјештаји УИО, што онемогућава израду стратешких докумената и подношење редовних извјештаја Савјету министара БиХ.

"Када боље размислите, веома је тешко живјети у оваквој заједници. Тражили смо ревизију свих израчуна који су на столу. Дуг према Републици Српској из 2010. године, који са каматама износи 30 милиона КМ, предмет је пресуде из 2018. године, али суд од тада сваке године одгађа извршење. Вјерујем да ће се то десити и овог јуна", навела је Видовићева.

Она је закључила да је очигледно да се ова пракса примјењује само зато што је у питању Република Српска. „Да је у питању Федерација БиХ, то би одавно било ријешено. Заиста смо у врло неравноправном положају“, поручила је министарка Видовић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Срђан Амиџић

УИО БиХ

Босна и Херцеговина

ПДВ

Право на поврат ПДВ-а

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ, 26.05.2026.

БиХ

Због чланова из ФБиХ пропала сједница УО УИО: Нема одлуке о поврату ПДВ-а

1 ч

1
Полиција Србија

Хроника

Мортус пијан претукао супругу у Земуну

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Хрватски полицајци осумњичени за напад на држављанина БиХ

1 ч

0
Тужна вијест из Брчког: Преминуо Стеван Р. Стевић

Друштво

Тужна вијест из Брчког: Преминуо Стеван Р. Стевић

1 ч

0

Више из рубрике

Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске утврдио је одговор Уставном суду БиХ

Република Српска

Одбор за уставна питања: Звиздићев захтјев Уставном суду БиХ неоснован и недопустив

2 ч

0
Сједница Народне скупштине Републике Српске настављена је данас у Бањалуци расправом о информацији Одбора за ревизију Народне скупштине са тематске сједнице о извјештају ревизије учинка "Превенција вршњачког насиља у Републици Српској".

Република Српска

Настављена сједница Народне скупштине

2 ч

0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић за говорницом

Република Српска

Стевандић: Шмит одлази, а са њим и ОХР - ми остајемо

3 ч

1
Москва, Русија

Република Српска

Додик и Будимир допутовали у Москву на Међународни форум о безбједности

5 ч

9

  • Најновије

13

03

Опрез ако планирате љетовање у Грчкој? Лопови вребају српске туристе у секунди

12

56

Једна особа погинула у тешкој несрећи: Обустављен саобраћај у овом дијелу БиХ

12

51

Мазалица: Лагумџија вријеђа интелигенцију својих сународника

12

47

Детаљи крвавог напада у Загребу: Полудио кад је чуо како причају са конобарицом, па потекао нож

12

45

Судар у кружном току у Бањалуци

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner