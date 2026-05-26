Амиџић: БиХ је спала само на Републику Српску

БиХ је спала на Републику Српску, која је одлучивала и о себи, али и о ФБиХ, како би сви грађани у БиХ боље живјели, истакао је министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ, Срђан Амиџић.
"Празне столице чланова Управног одбора Управе за индиректно опорезивање (УИО) из Федерације БиХ најбоље говоре о њиховом односу према питањима која су веома битна за људе који овдје живе. Не могу да разумијем да се питања која су на дневном реду игноришу. Након много усаглашавања и техничких детаља које смо успјели ријешити, министарка Зора Видовић и ја смо омогућили да људи који имају право на повраћај ПДВ-а за прву некретнину то право и остваре", нагласио је Амиџић.
Он је додао да је данас постало јасно да колеге из Федерације БиХ не желе да помогну не само грађанима Републике Српске, већ ни грађанима из свог ентитета.
"Пошто увијек траже оправдања, треба напоменути да је ова сједница сазвана прије 14 дана, што значи да су се могли усагласити физичким присуством или писаним путем. Тврдим да није потребно више од десет минута да се напише мејл у којем ће се потврдити сагласност да сви људи у БиХ који нису ријешили стамбено питање могу да остваре повраћај ПДВ-а, али појединци нису нашли за сходно да се ни писмено изјасне у року од двије седмице. Нико није ни тражио физичко присуство", закључио је Амиџић након што је пропала сједница Управног одбора Управе за индиректно опорезивање због недостатка кворума
Министар финансија у Влади Републике Српске Зора Видовић, изразила је жаљење због неодржавања сједнице Управног одбора Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ, истичући да је тиме пропуштена прилика да се ријеши велики број отворених питања.
"Морам изразити велико жаљење јер су на дневном реду биле тачке које су у интересу грађана БиХ, привредника, али и саме УИО. Између осталог, требало је да ријешимо захтјев особа са инвалидитетом за увоз аутомобила", рекла је министарка Видовић.
Она је посебно указала на проблем рада Савјета за државну помоћ, који је годинама онемогућавао доношење одлука о ослобађању од плаћања акциза на гориво за жељезнице и руднике.
"Иако су те компаније право на ослобађање оствариле путем судских пресуда, Одбор је то третирао као недозвољену државну помоћ, што је нанијело огромну штету предузећима. Данас смо коначно требали донијети одлуку о ослобађању акциза како би ове дјелатности могле нормално функционисати, имајући у виду тешку ситуацију у којој се налазе и жељезнице и рудници у оба ентитета. Недопустиво је да нико није нашао за сходно ни писмено да гласа како би се овај проблем ријешио", истакла је Видовићева.
Министарка је додала да су због блокаде Управног одбора застојем обухваћене бројне одлуке и извјештаји УИО, што онемогућава израду стратешких докумената и подношење редовних извјештаја Савјету министара БиХ.
"Када боље размислите, веома је тешко живјети у оваквој заједници. Тражили смо ревизију свих израчуна који су на столу. Дуг према Републици Српској из 2010. године, који са каматама износи 30 милиона КМ, предмет је пресуде из 2018. године, али суд од тада сваке године одгађа извршење. Вјерујем да ће се то десити и овог јуна", навела је Видовићева.
Она је закључила да је очигледно да се ова пракса примјењује само зато што је у питању Република Српска. „Да је у питању Федерација БиХ, то би одавно било ријешено. Заиста смо у врло неравноправном положају“, поручила је министарка Видовић.
