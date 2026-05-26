Додик и Будимир допутовали у Москву на Међународни форум о безбједности

26.05.2026 07:55

Москва, Русија
Делегација Републике Српске, коју чине лидер СНСД-а Милорад Додик и министар унутрашњих послова Жељко Будимир, допутовала је у Москву, гдје данас почиње Међународни форум о безбједности.

Према програму Форума, планирано је да Додик у четвртак, 28. маја, говори на пленарној сједници 14. међународног састанка високих представника за питања безбједности, о теми "Изазови и пријетње међународној безбједности у контексту формирања мултиполарног поретка".

За исти дан планиран је и састанак делегације Републике Српске са секретаром Савјета безбједности Руске Федерације Сергејом Шојгуом.

Више од 180 делегација из страних држава и међународних организација позвано је да учествује на Форуму који ће трајати три дана.

