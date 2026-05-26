У стравичном пожару у Русији погинуло шест особа: Међу њима четворо дјеце

Несрећа се догодила у селу Јуријевка.

- У пожару су погинули власница зграде, стара 25 година, њен једногодишњи син и двије ћерке, узраста двије и пет година, као и пријатељица стара 35 година са својим четрнаестогодишњим сином - саопштио је регионални Истражни комитет Руске Федерације, преноси Интерфакс.

Како се наводи, на мјесту инцидента тренутно ради истражни тим, који врши увиђај куће, испитује комшије и спроводи друге истражне радње усмјерене на утврђивање свих околности и узрока пожара. Поред тога, током истраге биће извршена процјена поступања службеника система превенције.

Гувернер Омска Виталиј Хоценко изразио је саучешће породицама и пријатељима жртава на платформи Телеграм.

- Задужио сам начелника округа Александра Владимировича Сухоносова да посјети локацију и пружи неопходну помоћ. Наложио сам регионалној министарки рада и социјалног развоја Ирини Павловној Варнавској да обезбеди мјере подршке - навео је Хоценко.