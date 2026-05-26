Сјеверна Кореја испалила неидентификовани пројектил

АТВ
26.05.2026 07:58

Фото: Танјуг/АП

Сјеверна Кореја данас је испалила најмање један неидентификовани пројектил према Жутом мору, саопштила је јужнокорејска војска.

Здружени генералштаб Јужне Кореје је навео да анализира детаље лансирања, преноси Јонхап и додаје да даљи детаљи још нису доступни.

Ако се потврди да је у питању лансирање ракете, то би било прво од 19. априла, када је Сјеверна Кореја тестирала неколико балистичких ракета кратког домета, за које је наведено да су биле опремљене касетним бомбама, наводи Ројтерс.

Почетком априла, Пјонгјанг је такође саопштио да је тестирао нову бојеву главу касетне бомбе на балистичкој ракети и електромагнетно оружје, у потезу за који су аналитичари рекли да је дио напора да се покаже способност Сјевера да води модерни рат.

Сјевернокорејски лидер Ким Џонг Ун рекао је у марту да је статус његове земље као државе са нуклеарним оружјем неповратан и да је проширење "самоодбрамбеног нуклеарног одвраћања" од суштинског значаја за националну безбједност.

