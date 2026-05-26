САД покренуле нападе на Иран

Војска САД саопштила је да је извела нове нападе на југу Ирана и да су на мети били ракетни системи и чамци који су покушавали да поставе мине. Америчка Централна команда саопштила је да су напади изведени у самоодбрани и да су изведени како би се "заштитиле трупе од пријетње иранских снага".
Портпарол Централне команде, капетан Тим Хокинс рекао је да америчка војска наставља "да брани наше трупе уз истовремено показивање уздржаности током актуелног примирја".
Напади долазе у тренутку када је портпарол иранског министарства спољних послова Есмаил Бакаи изјавио да је постигнут одређени напредак у преговорима са САД, али да споразум о окончању сукоба "није на помолу".
Хокинс је рекао да су напади били усмјерени на подручје у близини Бандар Абаса, лучког града на југу земље и сједишта иранске морнаричке базе која се налази на Ормуском мореузу, пренио је Њујорк Тајмс.
Ирански државни медији раније су јавили да локалне власти у Бандар Абасу истражују експлозије које су се чуле у том подручју.
Иран се за сада није огласио поводом најновијих америчких напада. Није јасно какав би утицај они могли имати на евентуални мировни споразум између САД и Ирана.
Подсјетимо, предсједник САД Доналд Трамп је током викенда наговијестио да су стране близу договора, али је касније рекао да је наложио преговарачима "да не журе" са споразумом.
Амерички државни секретар Марцо Рубио такође је изјавио да би договор можда могао бити постигнут у понедјељак.
Међутим, Бакаи је рекао да је тачно да се дошло до закључка о великом дијелу питања о којима се разговара.
"Али рећи да то значи да је потписивање споразума неизбјежно - нико не може изнијети такву тврдњу", рекао је Бакеи.
Меморандум о разумијевању о којем се преговара наводно укључује продужење примирја за 60 дана, поновно отварање Ормуског мореуза и план за наставак преговора о иранском нуклеарном програму.
ЦБС Њуз објавио је да америчке обавјештајне службе вјерују да се ирански врховни вођа Моџтаба Хамнеи - који је повријеђен у израелском нападу првог дана рата, у којем је убијен његов отац Али Хамнеи - крије на непознатој локацији, што отежава комуникацију са његовим изасланицима и успорава преговоре са САД.
Према америчким медијима, разговори неће одмах довести до коначног рјешења. Спорна питања ће вјероватно бити предмет каснијих преговора, укључујући детаље о укидању санкција Ирану, ослобађању замрзнутих иранских средстава и америчке захтјеве да Иран ограничи своје нуклеарне амбиције.
Вјерује се да је Иран на почетку рата имао око 440 килограма уранијума обогаћеног до 60 одсто чистоће - што је само мали корак до даљег обогаћивања до нивоа од 90 одсто потребног за производњу нуклеарног оружја, што би теоретски омогућило прављење атомске бомбе.
Доналд Трамп је у понедјељак увече рекао да ће обогаћени уранијум или бити "одмах" предат САД или, "по могућству, у сарадњи и координацији са Исламском Републиком Иран, уништен на лицу мјеста".
Упркос умањивању значаја могућег пробоја од стране високих званичника, ирански главни преговарач и министар спољних послова боравили су у Дохи на разговорима са премијером Катара о могућем споразуму са САД, пренио је Ројтерс.
Америчке и иранске снаге поштују примирје од 8. априла. Иран је задржао контролу над пловидбом кроз Ормуски мореуз, док је америчка морнарица настојала да блокира иранске луке.
САД и Израел покренули су нападе на Иран 28. фебруара. Иран је одговорио нападима на Израел и државе савезнице САД у Персијском заливу и практично затворио Ормуски мореуз. Тај потез изазвао је нагли раст цијена нафте широм свијета.
