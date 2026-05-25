Титанова атмосфера је гушћа од Земљине, ријеке и језера су од метана и етана, а летење је лакше од вожње

Титан, највећи Сатурнов мјесец, има гушћу атмосферу него Земља и површину где су киша, ријеке и мора сачињени од течних угљоводоника, а не од воде.
НАСА прави роторску летелицу да би га истражила, јер су Титанови физички услови заправо погодни за лет као ни на једном другом телу у Сунчевом систему. Мисија је названа Драгонфлај.
Треба раздвојити оно што је утврђено од онога што је и даље план, пошто је наука чврста, док временски распоред – како то често бива код оваквих мисија – није.
Титан је велики, отприлике као планета Меркур, и једини је мјесец у Сунчевом систему са знатном атмосфером. Југозападни истраживачки институт каже да је притисак на површини отприлике 1,5 пута већи него Земљин на нивоу мора, иако је Титанова гравитација тек око једне седмине Земљине. Ваздух је углавном од азота, са неколико процената метана, и густ је са наранџастом фотохемијском маглом која скрива површину од обичних камера у орбити.
Температура на површини износи око минус 180 степени Целзијусових. На тој температури, метан и етан су течности, и Титанова клима зависи од њих слично као што Земљина зависи од воде. Метан испарава, формира облаке, пада у виду кише и сакупља се у ијреке и мора, од којих се највећа налазе близу сјеверног пола. То је једино друго познато мјесто које има стабилну течност на својој површини – само та течност једноставно није вода.
Узгон који ротор може да генерише расте са густином ваздуха. На Титановој површини ваздух је много гушћи него на Земљи, иако је притисак само отприлике 1,5 пута већи, зато што је Титан толико хладан да је исти гас сабијен много више. Тежина коју тај узгон мора да изнесе зависи од гравитације, а Титанова је много слабија.
Густ ваздух који се потискује и врло мала тежина коју треба подићи - према неким прорачунима, генерисање узгона на Титану је десетинама пута лакше него на Земљи. Роторска летелица која би се мучила на Земљи летела би с лакоћом на Титану.
Вожња је, насупрот томе, тежа него што звучи. Магла значи да Титанова површина никад није тако детаљно мапирана из орбите као што би било потребно за руту ровера, а терен укључује поља дина и тло које може бити испуцало и неравно. Летелица може да прелети изнад опасности и стигне до места до којих ровер не би могао. Подаци сугеришу да би Драгонфлај у једном лету од непуних сат времена могао да покрије више терена него што је било који ровер на Марсу прешао током читаве своје мисије.
Драгонфлај је роторска летјелица, велика као аутомобил, са осам ротора. Конструисала ју је и њом управља Лабораторија за примјењену физику Џонс Хопкинс. Дизајнирана је да слети, обави научне радове на површини, а затим пређе на нову локацију, изводећи отприлике један лет током Титановог дана, што је око шеснаест земаљских дана. Њена сврха је да проучава органску хемију Титана и процени колико је та хемија близу условима релевантним за живот.
У питању је потврђена мисија која је прошла фазу концепта. Међутим, њен временски оквир се већ померао више пута и трошкови су порасли - укупни трошкови животног циклуса износе око 3,35 милијарди долара, отприлике двоструко више од првобитно планиране суме, а лансирање је помјерено за годину дана због буџетске неизвесности.
Прелиминарни план је лансирање најраније у јулу 2028, на Спејсексовој ракети Фалкон хеви, интерпланетарно путовање од скоро седам година, долазак на Титан око 2034. године и мисија на површини која ће трајати више од три године.
То је тренутни план, а не фиксни календар. Оно што треба пратити током наредне двије године јесте да ли је склапање хардвера на правом путу, јер мисија ове дужине не дозвољава пропусте: пропустите период за лансирање и аритметика доласка до Сатурна помјера све годинама даље.
