Сидни Свини не престаје изазивати контроверзе сценама секса: Придружио јој се син Ричарда Гира

25.05.2026 22:17

Фото: Iks/printscreen

Америчка глумица Сидни Свинеи наставља шокирати гледаоце експлицитним сценама у серији Еуфорија. Овај пут је привукла пажњу сценом секса коју је снимила с Хомером Гереом, сином Ричарда Гира.

СПОЈЛЕР:

Хомер се ове сезоне придружио глумачкој екипи. Њему је припала улога филмске звијезде Дилана Реида. Кејси Ховард, коју глуми Сидни Свини, покушава смислити свој сљедећи потез након брисања свог Онли Фенс профила.

Меди Перез (Алекса Демие) глуми Кејси менаџерку и "шефицу" и наређује јој да изађе на спој с Диланом као дио плана да врати све пратиоце које је изгубила гашењем Онли Фенс профила.

Кејси је то и учинила. Отишли су заједно кући и имали секс. Ту сцену можете погледати овдје

Након тога, она узима Диланов мобител и на његовом Инстаграм профилу објављује да су били заједно, што је употпунило Медин план да Кејси поново привуче пажњу јавности.

Контроверзне сцене попут ове помогле су серији Еуфорија да Сидни претвори у једну од тренутно највећих звијезда. На почетку, Кејси је д‌јеловала као луцкаста д‌јевојка која је увијек у другом плану. Међутим, како су се епизоде низале, Кејси је брзо постала један најпопуларнијих ликова у серији.

Многи су критиковали Сидни због одлуке да учествује у оваквом пројекту, а глумица је раније поручила како не види ништа спорно у голотињи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

