Оперисала нос да њена дјеца не би имала ружан: Једни плачу од смијеха, други је бране

Аутор:АТВ
Искрена исповијест једне дјевојке о операцији носа због будуће дјеце, изазвала је буру реакција на интернету.
Шери Вандерслут постала је вирална након што је отворено признала да је урадила естетску операцију носа како њена будућа дјеца не би наследила исти, како сама каже, ружан нос и пролазила кроз исто задиркивање које је она трпила током одрастања!
Њена изјава изазвала је бројне реакције и подијелила људе широм друштвених мрежа. Док је једни исмевају због незнања да дјеца насљеђују особине и изглед родитеља какав су добили по рођењу, а не естетским операцијама, други сматрају да је жељела само да заштити своју дјецу од окрутности.
"Нисам жељела да моја деца пролазе кроз исто"
У једном интервјуу Шери је објаснила да су је дјеца од детињства задиркивала због изгледа носа и да јој је то оставило дубоке несигурности.
"Не желим да моја дјеца одрастају слушајући увриједе које сам ја слушала. Жељела сам да им пренесем природнији изглед носа", рекла је она.
Њене ријечи брзо су се прошириле интернетом и покренуле лавину коментара.
Док су јој неки пружили подршку и написали да разумију њену жељу да заштити будућу дјецу од исмијавања, други сматрају да је то бесмислено јер ће њена дјеца свакако добити њен природан нос, ако личе на њу, а не онај који има послије естетске операције. Многи критичари тврде да овакве изјаве додатно намећу нереалне стандарде љепоте и шаљу поруку да природне црте лица треба "поправљати" како би биле прихватљиве друштву. Поједини људи су на друштвеним мрежама коментарисали да проблем није у изгледу, већ у друштву које људе осуђује или подржава на основу физичких карактеристика.
Цијела ситуација поново је покренула ширу расправу о естетским операцијама, самопоуздању и притиску који родитељи осјећају када желе да заштите своју дјецу од вршњачког насиља.
Многи сматрају да је ово много више од приче о естетској корекцији носа. Ово је прича о несигурностима које људи носе годинама и о томе колико коментари из дјетињства могу оставити трајне посљедице на личност.
