Ћана проговорила о разводу, па споменула и сина: На концерт стиже у великом стилу!

Фолк пјевачица Станојка Митровић Ћана одржаће концерт на Ташмајдану 13. јуна. Тим поводом обратила се данас медијима и обећала спектакл.
"Надам се да ћемо се и 13. јуна дружити како доликује, очекујем вулкан енергије. Добила сам потврду од многих градова за аутобусе, из Добоја, Бањалуке, Новог Сада, моји крајишници су се органзиовали, Минхен".
Екипа Телеграфа, птала је Ћану како ће доћи на концерт, пошто су сви од ње навикли на неочекивано.
"Мора да буде тајна, изненађење. Онда не би било изненађење. Неће бити класичан улазак. Морам да дођем мало другачије него што је стандард да се изађе на бину. Мислим да ће бити занимљиво", рекла је она.
Примјетно је и да је пјевачица фигуру довела до изражаја и да је смршала доста.
"Морам да кажем да сам минус 9 кила. Била сам на режиму исхране да будем у фулу што се тиче енргије. Просто, лакше ми је. Вјероватно ће до концерта да буде још мало килограма минуса", кроз смијех каже Ћана.
Она је открила и зашто је толико дуго чекала на први солистички концерт.
"Не знам, искрена да будем, немам прави одговор. Прво сам дуго мислила да немам довољан број пјесама, јер ја сам некако себи зацртала да треба да буду искључиво и само искључиво личне пјесме. Онда сам годинама задњих видим неке људе који имају једну, двије пјесме, па смо сад свједоци и овог тренда најновијег да дечко има девет, десет, колико већ концерата, буквално без своје једне или са једном својом пјесмом, а све остало су туђе пјесме, тако да сам ја схватила да можда то није ни пресудно и да онда сам прихватила да правим концерт", објаснила је она.
"Највећа стварно. И они проживљавају све са мном. Наравно, велика је то организација и има пуно стреса, јер не буде увек све онако како сте испланирали. Чак и неки најобичнији дан кад планирате, па вам се извитопери, а камоли овако нешто. Али они имају разумјевања. То је нормално, али то није ништа крупно. То су ствари које ми у ходу превазилазимо. Свјесни смо да је то тензија која расте пред концерт. Ја сам се смијала када је Ивана Селаков пред концерт причала: "Ја сам три пута мислила да је растава брака". Код нас није дошло до тога, али имамо још времена", каже Ћана.
"Син ништа није најавио, нити прича ишта, а ја не волим баш пуно да запиткујем, јер ја сматрам да ће он мени све да каже оно што сматра да ја треба да знам, а његове тајне то, наравно, нисам ни ја дијелила са својим родитељима", признала је певачица.
Њен колега Радиша Трајковић Ђани доживео је непријатност када га је на једној свадби гост угризао за стомак и то у предјелу младежа.
Ћана каже да није имала сличне непријатности на својим наступима.
"Па нису ми се дешавале. Ђани је мало онако опуштен можда са људима и онако је шаљив врло. Мислим да то није било ништа злонамјерно, али ето, могло је да буде, хвала Богу, добро се завршило, али могло је да буде и горе. Ја сам стварно била забринута када сам тек видјела. Послије кад сам видјела да је све у реду, онда сам помислила: Хајде и то иде у неки рок службе. Ја сам на услузи. Врло сам љубазна, али негдје имам линију која се не прелази", објаснила је пјевачица.
