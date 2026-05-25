Маја Маријана од хобија направила бизнис: Најбоље је бити сам свој газда

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пјевачица Маја Маријана данас се не истиче превише, јер много ради на новим пројектима. Поред музике пјевачица је пронашла и велику страст, а то је прављење накита.
Хоби је временом прерастао у успјешан посао на друштвеним мрежама. Завршила је школу за дизајн коже, а за Курир је недавно пјевачица открила да није случајно што се баш у том креативном правцу нашла.
"Имам још много идеја и волела бих једног дана да се само тиме бавим. Најбоље је бити сам свој газда, а не чекати да ти звони телефон са новим пословним ангажманима", признала је она, преноси Пинк.
Ипак, у односу на своје бројне колеге, Маја није од оних које воле да буду у жижи пажње без разлога.
"Не волим да будем у јавности ако немам нешто паметно да кажем. Тренутно радим на новим музичким пројектима, и то ме испуњава", каже пјевачица.
Деценије на естради донијеле су јој и бројне анегдоте, а једну од њих подијелила је са нама са осмијехом, присјећајући се тренутка који би, како каже, најрадије заборавила:
"Кад сам била ултра мршава и згодна, у јеку популарности, обукла сам неке панталоне и једва чекала да сви виде како ми стоје. Кренем на наступ, сва замишљена и у облацима, а нисам ни приметила да ми је шлиц био откопчан. Тај исти дан, моја плесачица је пала иза бине, а да нисмо одмах приметили, могла је да се повреди, сва срећа није. Једва сам чекала да тај дан завршим и одем кући", рекао је недавно Маја Маријана која на сцени више воли да изгледа опуштеније, него много затегнуто.
"Често су ми неудобне креације које носим. Са тим проблемом се сусрећу моје колегинице, верујте ми најрадије не бих излазила из патика, оне су ми најудобније. Једном сам обула патике, и доста њих ме је критиковало, али баш ме брига, свако има право на своје мишљење", искрена је била пјевачица.
Иако је позната по свом препознатљивом звуку и стилу, Маја је недавно открила да јој се све више допадају новији музички правци. Отворена је за сарадњу са млађим колегама, па не крије жељу да једног дана сними дует са Војажем и Нућијем, што би, сматра, било право освјежење за публику.
