Пјевач признао да је геј након 14 година брака, супруга збуњена

Аутор:АТВ
Коментари:2
Кејлеб Шомо, пјевач америчког рок бенда Beartooth, јавно је признао да је хомосексуалац након вишемјесечних спекулација о његовом приватном животу и односу са супругом Флер, са којом је био у браку 14 година.
Музичар је вијест подијелио путем Инстаграма, гдје је поручио да жели да стави тачку на нагађања прије него што додатно повриједе људе које воли.
"Ја сам поносно – геј мушкарац", написао је Шомо.
Бивши члан бенда Attack! Attack! објаснио је да се дуго суочавао са сопственим идентитетом и емоцијама, признајући да му је цијели процес био изузетно тежак.
“Током сваког албума покушавао сам да истражим оно што заиста јесам. Кроз музику сам обрађивао религиозно одрастање, депресију, самомржњу и осјећај безнађа”, навео је музичар.
Посебно је истакао да годинама није дозвољавао себи да се суочи са правим узроком унутрашњих борби.
"Провео сам деценију потискујући осјећања алкохолом. Када сам одлучио да престанем и покушам да разумијем зашто се овако осјећам толико дуго, то ме директно довело до прихватања сопствене сексуалности", рекао је Шомо.
Додао је да ће његов наредни албум представљати најискренију верзију њега самог, а дио те промјене публика је већ могла да види у синглу "Free", објављеном почетком године.
Спот за пјесму приказује музичара у упечатљивом стилу са шминком, шљокицама и кратким топом.
Недуго након његове објаве, огласила се и његова сада већ бивша супруга, која је потврдила да се њихов брак завршава.
Уз емотиван видео на којем заједно плешу и смију се, Флер је признала да пролази кроз веома болан период.
"Покушавам да га подржим док истовремено губим све што смо имали. Ово је веома збуњујуће и болно вријеме", написала је.
Ипак, нагласила је да је увијек жељела само његову срећу и да ће наставити да га подржава.
“Већ ми недостаје мој муж више него било шта друго. Наша прича је била лијепа. И сада је завршена”, поручила је Флер, преноси "ЦДМ".
