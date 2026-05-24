Logo
Large banner

Пјевач признао да је геј након 14 година брака, супруга збуњена

Аутор:

АТВ
24.05.2026 21:57

Коментари:

2
Кејлеб Шомо, амерички пјевач
Фото: Youtube / Printscreen

Кејлеб Шомо, пјевач америчког рок бенда Beartooth, јавно је признао да је хомосексуалац након вишемјесечних спекулација о његовом приватном животу и односу са супругом Флер, са којом је био у браку 14 година.

Музичар је вијест подијелио путем Инстаграма, гд‌је је поручио да жели да стави тачку на нагађања прије него што додатно повриједе људе које воли.

"Ја сам поносно – геј мушкарац", написао је Шомо.

Бивши члан бенда Attack! Attack! објаснио је да се дуго суочавао са сопственим идентитетом и емоцијама, признајући да му је цијели процес био изузетно тежак.

“Током сваког албума покушавао сам да истражим оно што заиста јесам. Кроз музику сам обрађивао религиозно одрастање, депресију, самомржњу и осјећај безнађа”, навео је музичар.

Посебно је истакао да годинама није дозвољавао себи да се суочи са правим узроком унутрашњих борби.

"Провео сам деценију потискујући осјећања алкохолом. Када сам одлучио да престанем и покушам да разумијем зашто се овако осјећам толико дуго, то ме директно довело до прихватања сопствене сексуалности", рекао је Шомо.

Додао је да ће његов наредни албум представљати најискренију верзију њега самог, а дио те промјене публика је већ могла да види у синглу "Free", објављеном почетком године.

Полиција Њемачке-17042026

Свијет

Билд о смрти бизнисмена из БиХ: Хладнокрвно мафијашко убиство?

Спот за пјесму приказује музичара у упечатљивом стилу са шминком, шљокицама и кратким топом.

Недуго након његове објаве, огласила се и његова сада већ бивша супруга, која је потврдила да се њихов брак завршава.

Уз емотиван видео на којем заједно плешу и смију се, Флер је признала да пролази кроз веома болан период.

"Покушавам да га подржим док истовремено губим све што смо имали. Ово је веома збуњујуће и болно вријеме", написала је.

Ипак, нагласила је да је увијек жељела само његову срећу и да ће наставити да га подржава.

“Већ ми недостаје мој муж више него било шта друго. Наша прича је била лијепа. И сада је завршена”, поручила је Флер, преноси "ЦДМ".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пјевач

признање

Кејлеб Шомо

Хомосексуалност

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Зорица Брунцлик на бини стоји и пјева у шљокичастом сакоу.

Сцена

Зорица Брунцлик о тешкој болести: ''Глава ми је била у торби, Ана Бекута се у Острогу молила за мене''

5 ч

0
Драгана Мирковић у љубичастој хаљини позира.

Сцена

Драгана Мирковић искрено о естетским корекцијама, открила да ли је радила нешто на себи

7 ч

0
Ана Ивановић

Сцена

Ана Ивановић запала у неочекиване проблеме

8 ч

0
Слоба Васић

Сцена

Слоба Васић након изласка са клинике: ''Алкохол је био окидач, пријала ми је изолација''

11 ч

0

  • Најновије

22

20

Олимпијакос је нови владар Европе!

21

57

Пјевач признао да је геј након 14 година брака, супруга збуњена

21

51

МУП Српске има нове хероје: Полицајци спасили живот жени

21

45

Билд о смрти бизнисмена из БиХ: Хладнокрвно мафијашко убиство?

21

36

Драма у Торину: Фудбалери Јувентуса одбијају да изађу на терен

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner