Зорица Брунцлик о тешкој болести: ''Глава ми је била у торби, Ана Бекута се у Острогу молила за мене''

Музичка звијезда Зорица Брунцлик отворено је проговорила о тешком периоду који је оставила иза себе и открила ко јој је био највећа подршка.
Гостујући у емисији "Премијера викенд специјал", пјевачица је заједно са својим супругом Мирољубом Аранђеловићем Кемишом разговарала о брби са болешћу.
- Моји проблеми су почели од августа прошле године, ја сам 30. августа тебало да имам концерт у Врању, ја сам тада била у болници, и мој брат Милован Бојић ми је рекао да ми је глава у торби, ја сам хтјела да идем на концерт. Морам да кажем да су сви око мене то схватали озбиљно сем мене. Ја никада нисам отаљала свој концерт, када изађем на сцену, ја сам друга особа, али мене је Мирољуб чувао, он је крио многе ствари од мене, ја нисам знала да моја најстарија ћерка пуши, а послије ми каже да ме је размазио. Морам да кажем да је мој Мирољуб био стално уз мене, ја сам имала двије интервенције, и он трчи око мене, а онда када Мирољуб оде кући, њему је било тешко, јер наш пас је патио, кућа је била празна - рекла је Зорица у поменутој емисији и заплакала.
- Нећемо о тужним стварима - надовезао се Кемиш.
- Ми смо све вријеме били заједно - каже Зорица.
- Ишао сам ја да платим рачуне, па сам се враћао - објашњава Кемиш.
- Мени је запело прошле године да правим свадбу, па сам мисила свашта, али хвала Богу да је све добро прошло - рекла је Зорица.
Зорица је истакла велику подршку своје драге колегинице Ане Бекуте, која се, како каже, молила за њу.
- Много људи је питало за мене, за моје здравље, и морам да кажем, да је Ана Бекута била на Острогу да се помоли за мене, и свештено лице јој је рекао, да отпјевам Бог је љубав, и ето, а тог дана када је била на Острогу, ја сам била на столу, операције - отворено је рекла Зорица.
Зорица је објаснила како сада функционише.
- Добро је, иде на боље. Имам свог физиотерапеута којег ја зовем Хитлер, Никола мој, ја послије вјежби са њим, одмах идем у кревет. Сада да зна да сам ја ишла низ степенице сама, био би поносан. Он ми увијек помаже и хвала Богу, била сам на контроли и све је супер. Морам да кажем да 31.маја имам концерт послије пола године паузе. Морам да се захвалим Бојана и Вама, и Анђели и Огњену - рекла је Зорица.
