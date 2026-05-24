Још једна трагедија у руднику: Најмање 28 људи погинуло и Анголи

24.05.2026 17:42

Фото: Oscar Sánchez/Pexels

Најмање 28 људи погинуло је у клизишту у илегалном руднику злата у сјеверној провинцији Бенго у Анголи, саопштиле су локалне власти.

Портпарол полиције Гаспар Луис Инасио рекао је да је међу страдалима 13 чланова исте породице, додајући да се двије особе воде као нестале.

Он је рекао да су операције потраге и спасавања у току док власти раде на проналажењу могућих жртава заробљених у урушеном руднику.

Франсиско Родригес, здравствени надзорник у Централној болници Бенго, рекао је да су на лијечење примљене три повријеђене особе и да је њихово стање стабилно.

Према његовим ријечима, сва три пацијента су свјесна и ван животне опасности, без непосредне потребе за премјештајем у друге медицинске установе.

