Logo
Large banner

Пожар у центру Сарајева: Запалило се смеће у стану, ватрогасци морали провалити

Аутор:

АТВ
24.05.2026 17:36

Коментари:

0
Ватрогасци у Сарајеву гасе пожар у стану у Титовој улици.
Фото: Radio Sarajevo/Video/Screenshot

У центру Сарајева, у улици Маршала Тита, из једног стана излази дим, потврђено је из Оперативног центра Професионалне ватрогасне бригаде КС.

Како је потврђено из ПВБ КС пожар је угашен веома брзо.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Блокада Ирана на снази док се не постигне споразум

"Смеће се запалило у једном од станова, па се дим проширио на цијелу зграду. Брзо је све локализовано", додали су из ПВБ КС за портал Радиосарајево.ба.

Из ПВБ КС су казали да су провалили у стан с обзиром да је био закључан.

Полиција Црна Гора

Регион

Тежак удес у Црној Гори: Погинуо мушкарац (23) из Велике Британије

Срећом у овом мањем инциденту у центру Сарајева није било повријеђених, казали су из ПВБ КС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

пожар

запалило се смеће

Ватрогасци

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Црвене стијене, планина Романија

Хроника

Апел након трагедије на Романији: Планина не прашта грешке, користите помоћ водича

3 ч

0
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Економија

Ови пензионери у Српској би могли добити једнократну помоћ

3 ч

2
Кокошке

Друштво

Пољопривредник из Бијељине Здравко Перић направио покретни кокошињац

3 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Трамвај искочио из шина након судара са полицијским аутомобилом: Хаос у Загребу

3 ч

0

Више из рубрике

Црвене стијене, планина Романија

Хроника

Апел након трагедије на Романији: Планина не прашта грешке, користите помоћ водича

3 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Хроника

Трагедија на Романији: Мушкарац настрадао приликом пада са Црвених стијена

4 ч

0
Пуцњава у ресторану ''Џери'' на новом Београду.

Хроника

УЗНЕМИРУЈУЋЕ Камере снимиле тренутак пуцњаве у ресторану на Новом Београду

5 ч

1
Пријетио полицији на Фејсбуку па ухапшен - није му први пут

Хроника

Пријетио полицији на Фејсбуку па ухапшен - није му први пут

7 ч

0

  • Најновије

20

18

Шест младића из Црне Горе приведено због српске заставе

20

07

Казна 2.500 евра ако носите јапанке: Ево на којим дестинацијама

19

57

Језив призор код Панчева: Ватра гута аутобус, људи се једва евакуисали

19

35

Теретане на отвореном омиљено мјесто за рекреацију многих грађана

19

35

Иран пристао на америчке услове?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner