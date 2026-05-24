УЗНЕМИРУЈУЋЕ Камере снимиле тренутак пуцњаве у ресторану на Новом Београду

24.05.2026 14:49

Пуцњава у ресторану ''Џери'' на новом Београду.
Сигурносне камере у ресторану "Џери" на Новом Београду снимиле су како нападач испаљује хице у власника локала Г. С., у тренутку док он сједи за столом и прича са мушкарцем који сједи прекопута њега.

Подсјетимо, језиви напад, у којем је власник ресторана тешко рањен, догодио се у четвртак 21. маја, у пријеподневним сатима.

Кобног дана нападач је, као што се види на снимку, сједио сам за столом, са качкетом на глави и гледао је у правцу Г. С.

У једном тренутку саговорник Г. С., који је сједио нападачу окренут леђима, се помјера у столици и сједа искоса, како би прекрстио ноге. Недуго потом нападач осматра лијево-десно, а потом испод стола извлачи пиштољ и док још сједи, креће да пуца у власника ресторана. Потом устаје и креће ка столу гдје је Г. С. сједио и поново испаљује хице.

У локалу је настала општа пометња, а нападач, након што је пришао столу гдје је власник сједио, се окреће и излијеће из локала.

Подсјетимо, полиција је убрзо привела Михајло Д. (24) због сумње да је управо он младић који је сједио у локалу и испалио хице у Г. С. Приликом саслушања у Вишем јавном тужилаштву, Михајло Д. је негирао кривично дјело које му се ставља на терет, али није желио да детаљно износи одбрану.

Према ријечима извора блиског истрази, осумњиченом Михајилу Д. су наводно платили баснословну суму новца како би извршио ликвидацију која се, пуком срећом, завршила само са лакшим посљедицама. Наиме, Г. С. задобио је тјелесне повреде у виду простријелних и устријелних рана на обје ноге и десној подлактици. Он је након пуцњаве пребачен у болницу.

Снимак пуцњаве можете погледати овдје.

Пријетио полицији на Фејсбуку па ухапшен - није му први пут

