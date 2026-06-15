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Акција „Пеликан“: Одузета дрога, оружје и мине, ухапшено 8 особа

Аутор:

АТВ
15.06.2026 11:12

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Акција "Пеликан" ухапшено 8 лица
Фото: Ustupljena fotografija

Полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет и ПУ Зворник реализују оперативну акцију “Пеликан” на подручју ПУ Зворник и Бијељина, при чему су лишили слободе 8 лица, те су одузети дрога, оружје и мине.

Лица се сумњиче да су извршили кривична дјела “Неовлаштена производња и промет опојних дрога”, “Омогућавање уживања опојних дрога” и “Недозвољена производња и промет оружја и експлозивних материја”.

У току је више претреса на подручју градова Зворник и Бијељина.

Акција "Пеликан"

У досадашњем току активности одузето је преко 2 кг кокаина, 3 дигиталне ваге, 982 кутије цигарета, 3 пиштоља, 3 цијеви за пиштољ, 2 пригушивача, 2 кг пластичног експлозива, тротилски метак 823 грама, 26 комада иницијалних каписли, 9 даљинских управљача за детонатор, 3 противпјешадијске нагазне мине, 4 упаљача за противпјешадијску нагазну мину, 2 електрична детонатора, 1 РАП са 3 оквира, 1 путничко моторно возило са специјално израђеним скривеним простором за превоз опојне дроге, више мобилних телефона и других предмета који могу послужити као доказ у кривичном поступку.

Све активности се спроводе под надзором ОЈТ Бијељина и наредбама Окружног суда Бијељина.

Поред УОТК и ПУ Зворник, у наведеним активностима учествују и Управа криминалистичке полиције, Управа за полицијску подршку, Жандармерија, ПУ Бијељина и ПУ Бања Лука.

Према незваничним информацијама, у овој акцији је зворничка полиција у јануару ове године ухапсила лице иницијала С.Р. из тог града након што су код њега пронашли скоро пола килограма кокаина, противпјешадијске мине, детонаторе и експлозив.

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Тагови :

акција Пеликан

хапшење

Зворник

ПУ Зворник

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