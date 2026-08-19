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Полиција реаговала због бацања опушка из службеног возила

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 19:54

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Полиција реаговала због бацања опушка из службеног возила
Фото: Printscreen

Полицијска управа задарска покренула је провјере након објаве снимка са острва Угљана на којем се види како из службеног полицијског возила током вожње на пут излијеће опушак цигарете. Полиција поручује да ће, уколико се утврди одговорност полицијског службеника, предузети одговарајуће мјере.

Снимак је први објавио портал Морски.хр, којем га је доставио читалац. Накнадно је објављена и важна информација – видео није настао ових дана, већ 27. маја 2026. године у 21.45 часова.

На снимку се види службено полицијско возило у вожњи и тренутак када из њега на пут излијеће опушак. Аутор снимка тврди да га је избацио полицијски службеник, али на основу самог видео-записа није могуће поуздано утврдити ко се налазио у возилу нити ко је тачно бацио опушак.

Полиција одмах покренула провјере

Након што је снимак достављен Полицијској управи задарској, почело је утврђивање свих релевантних чињеница и околности.

Из полиције су јасно поручили да службеници својим понашањем морају бити примјер законитог, одговорног и професионалног поступања.

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„Поступање какво је видљиво на достављеном снимку, ако се утврди да га је починио полицијски службеник, неприхватљиво је, посебно у периоду повећане опасности од настанка и ширења пожара“, навели су из ПУ задарске.

Додају да такво понашање није у складу са стандардима који се очекују од полицијских службеника те да може нарушити углед полицијске службе, посебно имајући у виду да полиција заједно са ватрогасцима и другим хитним службама учествује у заштити људи и имовине те превенцији пожара.

Ако провјере покажу да постоје елементи дисциплинске одговорности, биће предузете мјере предвиђене Законом о полицији. ПУ задарска најавила је да ће о резултатима спроведених радњи благовремено обавијестити јавност.

Бацање опушка из возила кажњиво

Према Закону о безбједности саобраћаја на путевима, забрањено је из возила бацати отпад, предмете или материје којима се може угрозити саобраћај или животна средина. За такав прекршај прописана је новчана казна од 130 евра.

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Случај је изазвао посебну пажњу након што је снимак објављен 18. августа, у периоду када се Хрватска суочава са великим бројем пожара и када надлежне службе свакодневно упозоравају грађане да не бацају опушке и не користе отворени пламен на мјестима гдје постоји опасност од избијања пожара.

За сада није званично потврђено ко је избацио опушак нити је познато да ли ће против одређене особе бити покренут прекршајни или дисциплински поступак. Управо то треба да утврди истрага коју је покренула задарска полиција.

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Тагови :

opušak

Полиција

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