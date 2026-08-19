Драма у Шибенику, проширила се зараза

Аутор:АТВ редакција
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Шибенска болница посљедња два дана биљежи повећан број пацијената са симптомима акутне цријевне инфекције, међу којима су болови у стомаку, повраћање, дијареја и висока температура.
Док љекари чекају резултате анализе узорака, међу грађанима се појавила сумња да би узрок могла бити салмонела, пише градски портал Шибеник.ин позивајући се на информације читалаца.
"У болници су ми завршили двоипогодишњи унук и мајка од 80 година, и јако су лоше. Чекаоница у болници је пуна људи с истим тегобама", испричала је Шибенчанка Неда.
Она и још неколико људи с којима су новинари Шибеник.ин-а разговарали сумњају да је проблем у прасетини коју су купили на Велику Госпу у једној шибенској месари. Међутим, тачан узрок, а вјероватно и извор, биће познати након што се обраде узорци.
Да је у шибенску болницу примљени већи број пацијената са цријевном инфекцијом, потврдила је др Ивана Скорић.
"Истина је да је примљен већи број пацијената с акутном цријевном инфекцијом, а у овом тренутку разматра се о хоспитализацији једног пацијента", рекла је Скорић, преноси Танјуг.
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