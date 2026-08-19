Требињци о слави града: "Најљепши и најсвечанији дан у години"

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Најљепши и најсвечанији дан у години, тако Требињци описују празник Преображења Господњег, славу града и Саборног храма на југу. Ово је дан који се чека, дан којем се радује и који се, како кажу, слави од срца.
"Преображење Требињцима представља прије свега један велики празник, велику свечаност и светост. С поштењем са богојажљивошћу прилазимо и долазимо, вјерујемо и надамо се Преображењу Господњем.
-Најсвечанији дан, лијепо се осјећамо. Велики је број гостију и људи и најбитније велики број дјеце. Сваки се Требињац данас посебно и лијепо осјећа.
-Заиста је свечан дан, као што видите велики број наших суграђана има и доста људи са стране.
-Треба да докажемо цијелом свијету шта је Херцеговина", кажу грађани.
Срце је данас било пуно и првом човјеку Требиња. Мирко Ћурић поносан на сваки реализовани пројекат у претходних годину дана, на раст и развој града, али посебно је данас поносан на град пун људи и делегација које су стигле из читавог свијета.
"Требамо сви да дамо свој допринос. То је стварно тако овдје у Требињу. Као што и сам назив каже Преображење, гледамо сви да се преобразимо на боље колико је то могуће наравно. На резултате и стање у Требињу ми смо поносни", каже Ћурић.
Требиње је град будућности, каже то премијер Српске. Саво Минић најављује нова улагања и пројекте за развој најјужнијег града.
"Када видимо да се окови са Републике Српске у цијелости скидају, када знамо да ћемо сада имати могућност да завршимо аеродром у Требињу, да имамо припремљено ново Требиње у смислу изградње и компатибилности са свом постојећом инфраструктуром. Можемо рећи да је Требиње град будућности, да је ово регија која ће имати велики процват", рекао је Минић.
Свету архијерејску литургију служио је митрополит захумско-херцеговачки и стонско-приморски Димитрије, митрополит црногорско-приморски Јоаникије, митрополит милешевски Атанасије уз саслужење свештенства и монаштва Епархије захумско-херцеговачке. По традицији освештани су и први овогодишњи гроздови и преломљен славски колач.
Славље се проширило и на требињске улице, гдје су у оквиру Преображенских свечаност организовани бројни сајмови, културне и забавне манифестације.
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